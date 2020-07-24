В США сняли на видео, как медведь выломал дверь дома

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. В американском штате Огайо медведь гризли выломал входную дверь дома, за несколько дней видео со взломом набрало четыре миллиона просмотров, В американском штате Огайо медведь гризли выломал входную дверь дома, за несколько дней видео со взломом набрало четыре миллиона просмотров, сообщает Daily Mail.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали этот момент. К счастью, во время вторжения дома никого не было. В социальных сетях ролик стал вирусным, собрав миллионы просмотров и тысячи комментариев. Кто-то из пользователей отметил, как медведь придерживает дверь после того, как выломал ее. Затем спокойно заходит в гостиную и осматривается.

"Он явно не в первый раз вламывается в дом", — написал один из комментаторов.

"Мишка пришел за своей кашей, где же еще двое?" — пошутил другой.