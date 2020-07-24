https://ria.ru/20200724/1574806316.html
В США сняли на видео, как медведь выломал дверь дома
В американском штате Огайо медведь гризли выломал входную дверь дома, за несколько дней видео со взломом набрало четыре миллиона просмотров, сообщает Daily... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T00:49
2020-07-24T00:49
туризм
дикие животные
туризм
медведи
новости - туризм
северная америка
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574762151_0:77:506:362_1400x0_80_0_0_167a7d01b4174243009de8e839efb493.jpg
https://ria.ru/20200721/1574621823.html
северная америка
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574762151_0:77:506:362_1400x0_80_0_0_167a7d01b4174243009de8e839efb493.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574762151_0:26:506:406_1400x0_80_0_0_0c2e67487e889d7e0a430bfa23e83fe9.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574762151_0:0:406:406_1400x0_80_0_0_fc364ff53bca62ed06b968dbed58662a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дикие животные, туризм, медведи, новости - туризм, северная америка, сша
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости.
В американском штате Огайо медведь гризли выломал входную дверь дома, за несколько дней видео со взломом набрало четыре миллиона просмотров, сообщает
Daily Mail.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали этот момент. К счастью, во время вторжения дома никого не было. В социальных сетях ролик стал вирусным, собрав миллионы просмотров и тысячи комментариев. Кто-то из пользователей отметил, как медведь придерживает дверь после того, как выломал ее. Затем спокойно заходит в гостиную и осматривается.
"Он явно не в первый раз вламывается в дом", — написал один из комментаторов.
"Мишка пришел за своей кашей, где же еще двое?" — пошутил другой.
Этим летом в Северной Америке участились случаи нападения медведей на дома местных жителей. Так, на прошлой неделе попал в больницу 54-летний мужчина с многочисленными травмами лица после того, как ночью обнаружил на своей кухне гризли. Хищник несколько раз ударил его, а потом убежал.