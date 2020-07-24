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В США сняли на видео, как медведь выломал дверь дома
В американском штате Огайо медведь гризли выломал входную дверь дома, за несколько дней видео со взломом набрало четыре миллиона просмотров, сообщает Daily... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T00:49
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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дикие животные, туризм, медведи, новости - туризм, северная америка, сша

В США сняли на видео, как медведь выломал дверь дома

00:49 24.07.2020
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Медведь в доме
Медведь в доме
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. В американском штате Огайо медведь гризли выломал входную дверь дома, за несколько дней видео со взломом набрало четыре миллиона просмотров, сообщает Daily Mail.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали этот момент. К счастью, во время вторжения дома никого не было. В социальных сетях ролик стал вирусным, собрав миллионы просмотров и тысячи комментариев. Кто-то из пользователей отметил, как медведь придерживает дверь после того, как выломал ее. Затем спокойно заходит в гостиную и осматривается.
"Он явно не в первый раз вламывается в дом", — написал один из комментаторов.
"Мишка пришел за своей кашей, где же еще двое?" — пошутил другой.
Этим летом в Северной Америке участились случаи нападения медведей на дома местных жителей. Так, на прошлой неделе попал в больницу 54-летний мужчина с многочисленными травмами лица после того, как ночью обнаружил на своей кухне гризли. Хищник несколько раз ударил его, а потом убежал.
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