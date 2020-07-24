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https://ria.ru/20200724/1574792193.html
Это нужно выложить в Инстаграм. Необычные места для фото рядом с Москвой
Отправиться на фотосессию — отличная идея для выходного дня. Сложнее определиться с местом, если все очевидные локации уже надоели. Но буквально в нескольких... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T21:09
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москва
московская область (подмосковье)
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москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574736847_0:161:2730:1697_1400x0_80_0_0_0527780ed3ac691fc6242976fc822a4d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
куда поехать в выходные, гид, куда поехать, туризм, туристы, фото - туризм, москва, московская область (подмосковье), фото

Это нужно выложить в Инстаграм. Необычные места для фото рядом с Москвой

08:00 24.07.2020 (обновлено: 21:09 24.07.2020)
2353
© РИА Новости / Олеся ПеченкинаКондуки
Кондуки
© РИА Новости / Олеся Печенкина
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Олеся Печенкина. Отправиться на фотосессию — отличная идея для выходного дня. Сложнее определиться с местом, если все очевидные локации уже надоели. Но буквально в нескольких часах на машине от Москвы есть совершенно неожиданные ландшафты. Где найти подмосковный Памуккале и футуристичные "катушки Теслы" — в материале РИА Новости.

Романцевские горы

Этот инопланетный пейзаж — в Тульской области, неподалеку от деревни Кондуки. Из Москвы на автомобиле сюда добираться порядка трех часов. До 1990-х здесь добывали бурый уголь, из-за чего и образовался такой живописный ландшафт. У местности несколько неофициальных названий: Кондуки, Ушаковские карьеры, Романцевские горы.
Песочный цвет скал подчеркивает необыкновенно глубокий изумрудный оттенок воды. Ценители панорамных видов и активные путешественники забираются на самую высокую гору высотой около 200 метров, чтобы насладиться пейзажем и сделать запоминающиеся фотографии.

Никола-Ленивец

Это самый крупный арт-парк Европы. Находится возле небольшой деревни в Калужской области, от столицы — около четырех часов.
На 650 гектарах под открытым небом — коллекция произведений современного искусства и архитектуры (многие функциональны), построенных во время ежегодного фестиваля ленд-арта "Архстояние". К ним приложили руку не только художники международного уровня, такие как Николай Полисский, Франсуа Рош, Александр Бродский, но и местные жители.
В Никола-Ленивце есть гостиничный комплекс из авторских построек, где можно остановиться на ночь. Место весьма популярное, поэтому бронировать жилье лучше заранее. А можно приехать и со своей палаткой — на территории есть кемпинг, ночь там обойдется в 600 рублей.
Парк работает ежедневно и круглосуточно, но визит-центр, где приобретают входные билеты, закрывается в 21:00. Цена взрослого — 250 рублей, дети до 14 — бесплатно. С 3 августа подорожает до 350 рублей.

Кратовское озеро

Поселок Кратово — одно из самых живописных мест Подмосковья во многом благодаря красивому лесному озеру посреди соснового бора. Это в Раменском районе, в 20 километрах к юго-востоку от МКАД.
По берегу тянется дорожка, выложенная гравием и освещаемая в темное время суток. Есть здесь благоустроенные зоны отдыха с пляжами и детскими площадками, лодочная станция. Ежегодно перед началом летнего сезона воду берут на пробу, купаться там можно. А под сенью хвойных деревьев приятно отдохнуть в знойный день.
Кратово — бывшая вотчина князей Голицыных-Прозоровских. С давних времен здесь строили дачи. И до сих пор это популярное у москвичей место загородного отдыха.

Песчаные дюны

В поселке Сычево, в 100 километрах от МКАД по Новорижскому шоссе, были карьеры, в которых раньше добывали песок и гравий. Теперь тут песчаные холмы, голубые озера, заброшенные вышки и баржи. В дюнах встречаются редкие для Подмосковья карликовые растения. Здесь можно сделать кадры в стиле пустынных фотосессий в Дубае.
Самые активные путешественники приезжают сюда, чтобы покататься на квадроцикле или скатиться на сноуборде по песку с высокого холма.

Белая гора из фосфогипса

В Подмосковье преобладают равнины, но в шести километрах от Воскресенска (около двух часов из столицы) есть необычная гора — 200-метровая насыпь из утрамбованного белоснежного фосфогипса. Возникла она в прошлом веке после открытия Воскресенского завода минеральных удобрений. Фосфогипс безвреден для окружающей среды и человека, поэтому тут всегда много туристов.
Ежедневно грузовики вывозят к горе сотни тонн побочных продуктов производства. Так, слой за слоем, на протяжении многих лет формировался этот гигант.
Здесь получатся фотографии, напоминающие турецкую природную достопримечательность Памуккале.

Яхт-клуб "Пирогово"

Снимки в стиле шикарного отпуска на Лазурном Берегу можно сделать в яхт-клубе "Пирогово" на берегу Клязьминского водохранилища, в 20 километрах от МКАД по Осташковскому шоссе. Правда, о съемке следует договариваться заранее или найти фотографа, предлагающего подобную услугу.
На территории есть гостевые дома с видом на акваторию. Цена — около десяти тысяч рублей за сутки.

Усадьба Середниково

Парково-усадебный ансамбль конца XVIII — начала XIX века подойдет для свадебной фотосессии или съемки в дворянском стиле позапрошлого столетия. Это в Солнечногорском районе, к югу от поселка Фирсановка. На автомобиле от Москвы ехать около часа.
Тут снимали разные фильмы и сериалы. Самые известные — "Бедная Настя", "Адмиралъ", "Слуга государев". Недалеко от Середниково есть пшеничное поле, где тоже можно сделать чудесные летние кадры.

"Катушки Теслы"

Это строение под Истрой называют "катушками Теслы", но, конечно, никакого отношения к легендарному ученому и изобретателю оно не имеет. Это испытательные стенды Высоковольтного научно-исследовательского центра Всероссийского электротехнического института.
Огромный трансформатор, изготовленный в Германии, похож на машину времени. Идеально для футуристических фотосессий. "Катушки Теслы" — один из самых необычных объектов в Московской области. Это в Истре, на Почтовой улице, 36. Из Москвы добираться около полутора часов.
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