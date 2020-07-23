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МИД ответил на требование Зеленского расшифровать Минские соглашения
МИД готов объяснить президенту Владимиру Зеленскому суть Минских соглашений, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-24T00:02
россия
минские соглашения
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
в мире
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https://ria.ru/20200717/1574490800.html
Уровень МИДа все больше становится похож на политические шоу в российских гос.СМИ. 🤣
78
До этого момента на Украине читали инструкцию по использованию туалетной бумаги и думали, что это Минские соглашения. Наконец то Зеленский задумался: вроде делаю все правильно, а результата нет и потребовал расшифровки.
58
24
россия
украина
РИА Новости
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ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573915741_0:127:3184:1918_1400x0_80_0_0_a9d0a3fcadbb97261bafcc1945cc7761.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, минские соглашения, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, в мире

МИД ответил на требование Зеленского расшифровать Минские соглашения

23:44 23.07.2020 (обновлено: 00:02 24.07.2020)
13280
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
© РИА Новости / Игорь Маслов
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. МИД готов объяснить президенту Владимиру Зеленскому суть Минских соглашений, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова в эфире YouTube-канала журналиста Владимира Соловьева.
Ранее украинский лидер заявил, что каждый пункт этого документа нужно "расшифровать", чтобы Киев определился, в состоянии ли он выполнить договоренности.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем
Вчера, 22:16Сказано в эфире
Проблем выше крыши. Политолог о словах Зеленского о перемирии в ДонбассеПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит в прекращение огня на территории Донбасса с 27 июля после подписания соглашения в "нормандском формате". Политолог Александр Форманчук в эфире радио Sputnik назвал это ситуативным оживлением темы.
"Я считаю, что когда человек признается, что он не понимает, что написано в договоре, мы можем только ему, во-первых, посочувствовать, а во-вторых, поблагодарить за откровенность. Теперь становится очевидным, почему последние годы уже при Зеленском все это буксует: просто он не понимал, что там написано", — отметила Захарова.
Дипломат предположила, что МИД сможет пойти навстречу украинскому президенту и "расшифровать" соглашение.
"Вопрос не в том, что документ прошел через Совбез ООН и является международно признанным. Это вопрос в жизнях людей. Люди на протяжении уже многих лет ждут, когда наконец приступит Киев к реализации того, под чем подписался", — сказала она.
На уточнение ведущего, что Минские соглашения — небольшой по объему документ, Захарова с улыбкой сказала: "Они же дети".
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
17 июля, 12:57
Песков оценил реализацию Киевом Минских соглашений
Ранее Верховная рада назначила на 25 октября очередные местные выборы, при этом на неподконтрольных Киеву территориях они не состоятся. В постановлении украинского парламента указывается, что они пройдут только после восстановления контроля над границей с Россией. Ранее Захарова потребовала разъяснить решение парламента, отметив, что его можно расценить как фактический выход Украины из Минских соглашений.
Представители ДНР и ЛНР, в свою очередь, рассказали, что украинская сторона отказалась объяснять позицию по проведению местных выборов в Донбассе, тем самым заблокировав дальнейшую работу контактной группы.
В Москве неоднократно обращали внимание на то, что Киев уклоняется от выполнения своих обязательств по Минским соглашениям. Российские власти подчеркивали, что реализация именно этого документа должна помочь урегулировать конфликт.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
159112734500
Обсудить 24
РоссияМинские соглашенияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)УкраинаВ мире
Популярные комментарии
Уровень МИДа все больше становится похож на политические шоу в российских гос.СМИ. 🤣
24 июля, 00:28
А Андрей Викторович
35000043
До этого момента на Украине читали инструкцию по использованию туалетной бумаги и думали, что это Минские соглашения. Наконец то Зеленский задумался: вроде делаю все правильно, а результата нет и потребовал расшифровки.
23 июля, 23:55
sizif8
34201003
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