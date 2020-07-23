МИД ответил на требование Зеленского расшифровать Минские соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит в прекращение огня на территории Донбасса с 27 июля после подписания соглашения в "нормандском формате". Политолог Александр Форманчук в эфире радио Sputnik назвал это ситуативным оживлением темы.

Проблем выше крыши. Политолог о словах Зеленского о перемирии в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит в прекращение огня на территории Донбасса с 27 июля после подписания соглашения в "нормандском формате". Политолог Александр Форманчук в эфире радио Sputnik назвал это ситуативным оживлением темы.

"Я считаю, что когда человек признается, что он не понимает, что написано в договоре, мы можем только ему, во-первых, посочувствовать, а во-вторых, поблагодарить за откровенность. Теперь становится очевидным, почему последние годы уже при Зеленском все это буксует: просто он не понимал, что там написано", — отметила Захарова.