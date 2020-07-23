МИД ответил на требование Зеленского расшифровать Минские соглашения

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. МИД готов объяснить президенту Владимиру Зеленскому суть Минских соглашений, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова в эфире YouTube-канала журналиста Владимира Соловьева.
Ранее украинский лидер заявил, что каждый пункт этого документа нужно "расшифровать", чтобы Киев определился, в состоянии ли он выполнить договоренности.
Вчера, 22:16Сказано в эфиреПроблем выше крыши. Политолог о словах Зеленского о перемирии в ДонбассеПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит в прекращение огня на территории Донбасса с 27 июля после подписания соглашения в "нормандском формате". Политолог Александр Форманчук в эфире радио Sputnik назвал это ситуативным оживлением темы.
"Я считаю, что когда человек признается, что он не понимает, что написано в договоре, мы можем только ему, во-первых, посочувствовать, а во-вторых, поблагодарить за откровенность. Теперь становится очевидным, почему последние годы уже при Зеленском все это буксует: просто он не понимал, что там написано", — отметила Захарова.
Дипломат предположила, что МИД сможет пойти навстречу украинскому президенту и "расшифровать" соглашение.
"Вопрос не в том, что документ прошел через Совбез ООН и является международно признанным. Это вопрос в жизнях людей. Люди на протяжении уже многих лет ждут, когда наконец приступит Киев к реализации того, под чем подписался", — сказала она.
На уточнение ведущего, что Минские соглашения — небольшой по объему документ, Захарова с улыбкой сказала: "Они же дети".
17 июля, 12:57Песков оценил реализацию Киевом Минских соглашений
Ранее Верховная рада назначила на 25 октября очередные местные выборы, при этом на неподконтрольных Киеву территориях они не состоятся. В постановлении украинского парламента указывается, что они пройдут только после восстановления контроля над границей с Россией. Ранее Захарова потребовала разъяснить решение парламента, отметив, что его можно расценить как фактический выход Украины из Минских соглашений.
В Москве неоднократно обращали внимание на то, что Киев уклоняется от выполнения своих обязательств по Минским соглашениям. Российские власти подчеркивали, что реализация именно этого документа должна помочь урегулировать конфликт.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения