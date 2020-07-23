Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200723/1574828245.html
Нетаньяху намерен противостоять Ирану в Сирии
Израиль действует и будет действовать против попыток Ирана закрепиться в Сирии, сообщил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в четверг вечером на... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T23:41
война в сирии
биньямин нетаньяху
сирия
иран
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571907003_0:58:3072:1786_1400x0_80_0_0_cd730a60c17794d735cfb47bd04ea305.jpg
https://ria.ru/20200701/1573745323.html
https://ria.ru/20200213/1564679599.html
сирия
иран
израиль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571907003_0:58:3072:1786_1400x0_80_0_0_cd730a60c17794d735cfb47bd04ea305.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571907003_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_13fb464cb14b82df18a0f3865f254383.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571907003_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_5f320b8582c803c72f2672ffe2c86180.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
война в сирии, биньямин нетаньяху, сирия, иран, израиль, в мире

Нетаньяху намерен противостоять Ирану в Сирии

23:41 23.07.2020
417
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПремьер-министр Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июл - РИА Новости. Израиль действует и будет действовать против попыток Ирана закрепиться в Сирии, сообщил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в четверг вечером на пресс-конференции, которую транслировали израильские телеканалы.
"Мы действуем против попыток Ирана закрепиться в Сирии. Это не секрет, и вы знаете об этом. Мы старательно и постоянно действуем там на протяжении уже нескольких лет", - заявил премьер-министр в ответ на вопрос журналиста о том, опасаются ли в Израиле реакции группировки "Хезболлах" в связи с последними событиями на границе.
Последствия ударов Израиля по Сирии
1 июля, 16:24Война в Сирии
Россия, Турция и Иран считают атаки Израиля в Сирии дестабилизирующими
"У нас есть несколько целей для предотвращения нескольких угроз со стороны Ирана. Первая - ядерная угроза, вторая - это высокоточные ракеты и третья, как я говорил, - это попытки Ирана укрепиться в военном отношении в Сирии. Я сказал, что мы будем действовать против каждой из этих угроз. И это то, что мы делаем. Мы намерены продолжать это и готовы к любому сценарию", - добавил Нетаньяху.
В четверг утром армия Израиля сообщила об усилении избранными пехотными силами своих подразделений на северной границе. По информации издания "Едиот Ахронот", речь идет о находившемся на учениях 13-м батальоне бригады "Голани", который будет передан дивизии на ливанской границе. Газета отмечает, что решение последовало за "угрозами со стороны "Хезболлах".
Ранее стало известно о том, что боец ливанского движения "Хезболлах" погиб в результате удара ВВС Израиля по югу Дамаска в понедельник. Армия Израиля ранее заявила РИА Новости, что не комментирует сообщения о том, что ПВО Сирии отразили израильскую атаку в небе над Дамаском.
Генеральный секретарь "Хезболлах" Хасан Насрулла неоднократно на своих выступлениях заявлял, что шиитское сопротивление намерено отвечать на любую агрессию со стороны Израиля, в том числе на убийства своих соратников, независимо от того, произошло ли это на территории Ливана или за ее пределами.
Катер Корпуса Стражей Исламской революции
13 февраля, 21:33
Иран пригрозил США и Израилю ударом в случае ошибки с их стороны
74102014761
Обсудить 0
Война в СирииБиньямин НетаньяхуСирияИранИзраильВ мире
Рекомендуем
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави
МИД Ирана прокомментировал инцидент с летевшим в Бейрут самолетом
Тегеран
Экипаж иранского самолета сообщил о перехвате американскими истребителями
Президент Палестины Махмуд Аббас выступает во время заседания Совета Безопасности в штаб-квартире ООН. 11 февраля 2020
Палестина назвала условие для переговоров с Израилем
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Иранский самолет вынужденно сел из-за израильского истребителя
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
МИД ответил на требование Зеленского расшифровать Минские соглашения
Монумент Независимости Украины в Киеве
От СБУ потребовали завести дело из-за "экспериментов США над украинцами"
Дмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный
Рогозин рассказал о недобросовестной конкуренции на рынке пусковых услуг
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
Помпео заявил, что Китай повторяет ошибки СССР
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Канаде завершили анализ данных самописцев сбитого в Иране Boeing
Госсекретарь США Майк Помпео в Копенгагене
Помпео: США и Россия могут работать вместе по стратегической стабильности
Магазин Apple Store на 5-й авеню в Нью-Йорке
В США расследуют предполагаемый обман потребителей со стороны Apple
ЮАР
В ЮАР закроют школы из-за ухудшения ситуации с коронавирусом
Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген
Сенат США принял оборонный бюджет с санкциями по "Северному потоку — 2"
Города мира. Загреб
В Хорватии утвердили новое правительство
Вид на Вену
В США сообщили главную тему переговоров с Россией в Вене
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:52В Болгарии протестующие заблокировали несколько транспортных развязок
02:40СМИ сообщило подробности побега Карлоса Гона
02:11Помпео призвал сформировать "новый альянс демократий" против Китая
02:10В Израиле отказались комментировать инцидент с иранским самолетом
02:07У берегов Камчатки произошли сразу три землетрясения с магнитудой до 5,0
01:52Эксперты дали прогноз по ставкам по вкладам к концу года
01:51Далай-лама XIV призвал медиков с состраданием относиться к пациентам
01:51Асмус посмеялась над разводом с Харламовым
01:31В Тегеране приземлился перехваченный истребителями иранский самолет
01:29В соборе Святой Софии пройдет первый с 1934 года намаз
01:18В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
01:11Трамп признался в утрате интереса к торговой сделке с Китаем
01:06Помпео: США и Россия могут работать вместе по стратегической стабильности
01:00Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы
00:58В США сообщили главную тему переговоров с Россией в Вене
00:54В суде огласили результаты ДНК-теста сына Децла
00:49В РПЦ планируют развивать церковную миссию в Telegram
00:39Жена напугавшего худобой Буйнова раскрыла, какую операцию сделали певцу
00:38В Москве ограничат движение из-за праздника выпускников
00:30В России заработала упрощенная процедура получения гражданства
Лента новостейМолния