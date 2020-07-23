Нетаньяху намерен противостоять Ирану в Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июл - РИА Новости. Израиль действует и будет действовать против попыток Ирана закрепиться в Израиль действует и будет действовать против попыток Ирана закрепиться в Сирии , сообщил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в четверг вечером на пресс-конференции, которую транслировали израильские телеканалы.

"Мы действуем против попыток Ирана закрепиться в Сирии. Это не секрет, и вы знаете об этом. Мы старательно и постоянно действуем там на протяжении уже нескольких лет", - заявил премьер-министр в ответ на вопрос журналиста о том, опасаются ли в Израиле реакции группировки "Хезболлах" в связи с последними событиями на границе.

"У нас есть несколько целей для предотвращения нескольких угроз со стороны Ирана. Первая - ядерная угроза, вторая - это высокоточные ракеты и третья, как я говорил, - это попытки Ирана укрепиться в военном отношении в Сирии. Я сказал, что мы будем действовать против каждой из этих угроз. И это то, что мы делаем. Мы намерены продолжать это и готовы к любому сценарию", - добавил Нетаньяху.

В четверг утром армия Израиля сообщила об усилении избранными пехотными силами своих подразделений на северной границе. По информации издания "Едиот Ахронот", речь идет о находившемся на учениях 13-м батальоне бригады "Голани", который будет передан дивизии на ливанской границе. Газета отмечает, что решение последовало за "угрозами со стороны "Хезболлах".

Ранее стало известно о том, что боец ливанского движения "Хезболлах" погиб в результате удара ВВС Израиля по югу Дамаска в понедельник. Армия Израиля ранее заявила РИА Новости, что не комментирует сообщения о том, что ПВО Сирии отразили израильскую атаку в небе над Дамаском