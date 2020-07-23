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Палестина назвала условие для переговоров с Израилем
Палестина готова пойти на переговоры с Израилем, если его правительство откажется от одностороннего плана аннексии палестинских земель, передает агентство ВАФА. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T23:14
"сделка века" по израилю и палестине
махмуд аббас
норвегия
палестина
израиль
в мире
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"сделка века" по израилю и палестине, махмуд аббас, норвегия, палестина, израиль, в мире

Палестина назвала условие для переговоров с Израилем

23:14 23.07.2020
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© AP Photo / Seth WenigПрезидент Палестины Махмуд Аббас выступает во время заседания Совета Безопасности в штаб-квартире ООН. 11 февраля 2020
Президент Палестины Махмуд Аббас выступает во время заседания Совета Безопасности в штаб-квартире ООН. 11 февраля 2020
© AP Photo / Seth Wenig
ГАЗА, 23 июл - РИА Новости. Палестина готова пойти на переговоры с Израилем, если его правительство откажется от одностороннего плана аннексии палестинских земель, передает агентство ВАФА.
"Государство Палестина готово после прекращения аннексии пойти на переговоры на основе международной законности, под эгидой ближневосточного квартета (РФ, ООН, США, ЕС) или других стран", - заявил президент Палестины Махмуд Аббас в телефонном разговоре с премьер-министром Норвегии Эрной Сольберг.
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Глава Палестины также поздравил Сольберг с избранием Норвегии членом Совета Безопасности ООН.
В конце мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху озвучил дату аннексии части территорий Западного берега реки Иордан в рамках "сделки века" президента США Дональда Трампа. По словам Нетаньяху, распространение израильского суверенитета на территории еврейских поселений Западного берега реки Иордан должно было произойти 1 июля. Позже министр водных ресурсов и высшего образования Зеев Элькин заявил в интервью местной прессе, что дата аннексии может быть сдвинута на несколько дней или недель.
Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу-Дис в восточном пригороде Иерусалима.
Палестинцы и ряд стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеМахмуд АббасНорвегияПалестинаИзраильВ мире
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