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Рогозин рассказал о недобросовестной конкуренции на рынке пусковых услуг
США будут мешать России вернуться на рынок пусковых услуг, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T23:07
космос - риа наука
роскосмос
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, сша

Рогозин рассказал о недобросовестной конкуренции на рынке пусковых услуг

23:06 23.07.2020 (обновлено: 23:07 23.07.2020)
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© РИА Новости / Максим БогодвидДмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный
Дмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. США будут мешать России вернуться на рынок пусковых услуг, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Понятно, что американцы сделают все, чтобы лишить нас таких конкурентных возможностей, и будут "обстригать" своих партнеров, чтобы они не могли давать нам спутники для вывода на российских ракетах. То есть при честной игре, при отсутствии санкций, мы с этой ракетой ("Союз-5") ... я уверен, что мы продемонстрируем, что все, российская промышленность начала переход на совершенно новую технику", - сказал он. Трансляция его выступления велась на YouTube.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин в командном пункте обслуживания стартового комплекса РН Союз-2 на космодроме Восточный
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Космос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинСША
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