https://ria.ru/20200723/1574827681.html
Рогозин рассказал о недобросовестной конкуренции на рынке пусковых услуг
США будут мешать России вернуться на рынок пусковых услуг, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T23:06
2020-07-23T23:07
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
сша
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https://ria.ru/20200713/1574303147.html
6
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, сша