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В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 11 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T23:30
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом

23:02 23.07.2020 (обновлено: 23:30 23.07.2020)
1640
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В Москве за сутки умерли 11 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
Общее число жертв в столице достигло 4375.
Всего за время пандемии в России выявили около 795 тысяч случаев заболевания COVID-19, 12 892 человека умерли, более 580 тысяч выздоровели.
Треть зарегистрированных случаев — 236 тысяч — приходится на Москву. При этом более 173 тысяч пациентов уже поправились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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