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Иранский самолет вынужденно сел из-за израильского истребителя
Несколько человек пострадали после того, как иранский пассажирский самолет вынужденно сел из-за приближения израильского истребителя, сообщила государственная... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T23:13
тегеран (город)
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Некрасиво получается, давать заглавие Иранский самолет вынужденно сел из-за израильского истребителя, писать, что на борту пострадавшие, а затем оказывается, что истребители были американские и пострадавших вовсе нет. ria.ru/20200723/1574828072.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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тегеран (город), иран, бейрут, израиль, в мире

Иранский самолет вынужденно сел из-за израильского истребителя

22:51 23.07.2020 (обновлено: 23:13 23.07.2020)
5139
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ТЕГЕРАН, 23 июл — РИА Новости. Несколько человек пострадали после того, как иранский пассажирский самолет вынужденно сел из-за приближения израильского истребителя, сообщила государственная телерадиокомпания IRIB.
Отмечается, что воздушное судно совершило экстренную посадку, пытаясь избежать столкновения.
По данным IRIB, самолет летел из Тегерана в Бейрут.
Агентство Tasnim сообщило, что лайнер принадлежит иранской авиакомпании Mahan Air. По его информации, истребителей было два, они могли быть как израильскими, так и американскими.
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Тегеран (город)ИранБейрутИзраильВ мире
Популярные комментарии
Некрасиво получается, давать заглавие Иранский самолет вынужденно сел из-за израильского истребителя, писать, что на борту пострадавшие, а затем оказывается, что истребители были американские и пострадавших вовсе нет. ria.ru/20200723/1574828072.html
24 июля, 00:02
Даша Луковски
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