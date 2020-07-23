Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200723/1574827214.html
В США расследуют предполагаемый обман потребителей со стороны Apple
Техас и еще несколько американских штатов ведут предварительное расследование по поводу предполагаемого обмана потребителей со стороны компании Apple, сообщает... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T22:39
apple
сша
технологии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155483/25/1554832552_0:0:3076:1731_1400x0_80_0_0_b1955fab660c0097e4da2d71a3e85c1d.jpg
https://ria.ru/20200716/1574414788.html
https://ria.ru/20200709/1574136077.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155483/25/1554832552_0:0:3076:1731_1400x0_80_0_0_b1955fab660c0097e4da2d71a3e85c1d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155483/25/1554832552_190:0:2919:2047_1400x0_80_0_0_97da1f2ba9286285cc6a7dce874b7aef.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155483/25/1554832552_531:0:2578:2047_1400x0_80_0_0_ecb00cd88ae167c5b1b749922e0d5d10.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
apple, сша, технологии, в мире

В США расследуют предполагаемый обман потребителей со стороны Apple

22:39 23.07.2020
1588
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМагазин Apple Store на 5-й авеню в Нью-Йорке
Магазин Apple Store на 5-й авеню в Нью-Йорке
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Техас и еще несколько американских штатов ведут предварительное расследование по поводу предполагаемого обмана потребителей со стороны компании Apple, сообщает портал Axios со ссылкой на техасскую генпрокуратуру.
В документе, датированном 27 марта, генпрокурор Техаса Кен Пэкстон пишет, что отдел защиты потребителей его офиса "инициировал это расследование в целях обеспечения соблюдения норм правопорядка ... в случае вскрытия злоупотреблений отдел начнет судебный процесс".
Логотип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке, США
16 июля, 01:43
В Twitter компании Apple пропали все сообщения после взлома
Какие именно злоупотребления стали предметом расследования, не сообщается. В документе также не уточняется, какие штаты, помимо Техаса, принимают участие в проверке.
В июне 2019 года судебный комитет палаты представителей США проинформировал, что начнет проверку соблюдения антимонопольных законов на цифровых рынках. Ряд американских СМИ сообщали, что антимонопольное расследование коснется и Apple.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
9 июля, 20:07
Дуров призвал помешать Apple и Google "собирать налог с человечества"
5141101
Обсудить 0
AppleСШАТехнологииВ мире
Рекомендуем
Монумент Независимости Украины в Киеве
От СБУ потребовали завести дело из-за "экспериментов США над украинцами"
Российский предприниматель Виктор Бут
Адвокат: в тюремном блоке, где находится Бут, не было случаев COVID-19
Доклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
Зеленский потребовал расшифровки всех пунктов Минских соглашений
Дмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный
Рогозин рассказал о недобросовестной конкуренции на рынке пусковых услуг
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Иранский самолет вынужденно сел из-за израильского истребителя
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
МИД ответил на требование Зеленского расшифровать Минские соглашения
Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген
Сенат США принял оборонный бюджет с санкциями по "Северному потоку — 2"
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин в командном пункте обслуживания стартового комплекса РН Союз-2 на космодроме Восточный
Рогозин анонсировал "сверхбыстрый" полет космонавтов на МКС
Тегеран
Экипаж иранского самолета сообщил о перехвате американскими истребителями
Протестующие с флагом США у здания федерального суда в Портленде
Минюст США начал расследование действий силовиков в Портленде
Президент Палестины Махмуд Аббас выступает во время заседания Совета Безопасности в штаб-квартире ООН. 11 февраля 2020
Палестина назвала условие для переговоров с Израилем
Паспорт гражданина Российской Федерации
Способы защиты российских паспортов от подделок стали гостайной
Сотрудники полиции у здания федерального суда в Портленде во время протестов
Госдеп прокомментировал нападение полиции на журналистов Первого канала
Пуск ракеты Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-15 с космодрома Байконур
"Роскосмос" установил новый рекорд по времени полета к МКС
ЮАР
В ЮАР закроют школы из-за ухудшения ситуации с коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:40СМИ сообщило подробности побега Карлоса Гона
02:11Помпео призвал сформировать "новый альянс демократий" против Китая
02:10В Израиле отказались комментировать инцидент с иранским самолетом
02:07У берегов Камчатки произошли сразу три землетрясения с магнитудой до 5,0
01:52Эксперты дали прогноз по ставкам по вкладам к концу года
01:51Далай-лама XIV призвал медиков с состраданием относиться к пациентам
01:51Асмус посмеялась над разводом с Харламовым
01:31В Тегеране приземлился перехваченный истребителями иранский самолет
01:29В соборе Святой Софии пройдет первый с 1934 года намаз
01:18В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
01:11Трамп признался в утрате интереса к торговой сделке с Китаем
01:06Помпео: США и Россия могут работать вместе по стратегической стабильности
01:00Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы
00:58В США сообщили главную тему переговоров с Россией в Вене
00:54В суде огласили результаты ДНК-теста сына Децла
00:49В РПЦ планируют развивать церковную миссию в Telegram
00:39Жена напугавшего худобой Буйнова раскрыла, какую операцию сделали певцу
00:38В Москве ограничат движение из-за праздника выпускников
00:30В России заработала упрощенная процедура получения гражданства
00:26Помпео заявил, что Китай повторяет ошибки СССР
Лента новостейМолния