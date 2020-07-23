https://ria.ru/20200723/1574827214.html
В США расследуют предполагаемый обман потребителей со стороны Apple
Техас и еще несколько американских штатов ведут предварительное расследование по поводу предполагаемого обмана потребителей со стороны компании Apple, сообщает... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T22:39
2020-07-23T22:39
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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apple, сша, технологии, в мире
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости.
Техас и еще несколько американских штатов ведут предварительное расследование по поводу предполагаемого обмана потребителей со стороны компании Apple, сообщает
портал Axios со ссылкой на техасскую генпрокуратуру.
В документе, датированном 27 марта, генпрокурор Техаса Кен Пэкстон пишет, что отдел защиты потребителей его офиса "инициировал это расследование в целях обеспечения соблюдения норм правопорядка ... в случае вскрытия злоупотреблений отдел начнет судебный процесс".
Какие именно злоупотребления стали предметом расследования, не сообщается. В документе также не уточняется, какие штаты, помимо Техаса, принимают участие в проверке.
В июне 2019 года судебный комитет палаты представителей США проинформировал, что начнет проверку соблюдения антимонопольных законов на цифровых рынках. Ряд американских СМИ сообщали, что антимонопольное расследование коснется и Apple.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.