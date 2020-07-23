В США расследуют предполагаемый обман потребителей со стороны Apple

Магазин Apple Store на 5-й авеню в Нью-Йорке

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Техас и еще несколько американских штатов ведут предварительное расследование по поводу предполагаемого обмана потребителей со стороны компании Apple, Техас и еще несколько американских штатов ведут предварительное расследование по поводу предполагаемого обмана потребителей со стороны компании Apple, сообщает портал Axios со ссылкой на техасскую генпрокуратуру.

В документе, датированном 27 марта, генпрокурор Техаса Кен Пэкстон пишет, что отдел защиты потребителей его офиса "инициировал это расследование в целях обеспечения соблюдения норм правопорядка ... в случае вскрытия злоупотреблений отдел начнет судебный процесс".

Какие именно злоупотребления стали предметом расследования, не сообщается. В документе также не уточняется, какие штаты, помимо Техаса, принимают участие в проверке.

В июне 2019 года судебный комитет палаты представителей США проинформировал, что начнет проверку соблюдения антимонопольных законов на цифровых рынках. Ряд американских СМИ сообщали, что антимонопольное расследование коснется и Apple.