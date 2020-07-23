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Адвокат: в тюремном блоке, где находится Бут, не было случаев COVID-19
Блок в американской тюрьме, в котором содержится россиянин Виктор Бут, не имеет случаев заражения COVID-19, заявил РИА Новости адвокат Алексей Тарасов. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T22:38
коронавирус covid-19
россия
виктор бут
сша
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коронавирус covid-19, россия, виктор бут, сша, в мире

Адвокат: в тюремном блоке, где находится Бут, не было случаев COVID-19

22:38 23.07.2020
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© AP Photo / Apichart WeerawongРоссийский предприниматель Виктор Бут
Российский предприниматель Виктор Бут
© AP Photo / Apichart Weerawong
Российский предприниматель Виктор Бут. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Блок в американской тюрьме, в котором содержится россиянин Виктор Бут, не имеет случаев заражения COVID-19, заявил РИА Новости адвокат Алексей Тарасов.
Месяц назад сообщалось, что в самой тюрьме, где содержится Бут, выявлены первые случаи коронавирусной инфекции.
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"Виктор сообщил, что в его секции, которая является очень изолированным местом, не было подтвержденных случаев коронавируса", - сказал адвокат.
Он отметил, что блок в тюрьме Мэрион (штат Иллинойс), в котором содержится Бут, полностью изолирован от внешнего мира, визиты посторонних лиц на его территорию запрещены.
По словам Тарасова, он не располагает точной информацией о возможном обмене Бута на граждан США, осужденных в России. "Есть некоторые признаки, что некоторые люди в США хотели бы этого обмена", - добавил он.
Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.
Россиянин отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус COVID-19РоссияВиктор БутСШАВ мире
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