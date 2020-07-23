Адвокат: в тюремном блоке, где находится Бут, не было случаев COVID-19

ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Блок в американской тюрьме, в котором содержится россиянин Блок в американской тюрьме, в котором содержится россиянин Виктор Бут , не имеет случаев заражения COVID-19, заявил РИА Новости адвокат Алексей Тарасов.

Месяц назад сообщалось, что в самой тюрьме, где содержится Бут, выявлены первые случаи коронавирусной инфекции.

"Виктор сообщил, что в его секции, которая является очень изолированным местом, не было подтвержденных случаев коронавируса", - сказал адвокат.

Он отметил, что блок в тюрьме Мэрион (штат Иллинойс), в котором содержится Бут, полностью изолирован от внешнего мира, визиты посторонних лиц на его территорию запрещены.

По словам Тарасова, он не располагает точной информацией о возможном обмене Бута на граждан США , осужденных в России. "Есть некоторые признаки, что некоторые люди в США хотели бы этого обмена", - добавил он.

Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.

Россиянин отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы.