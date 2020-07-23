https://ria.ru/20200723/1574826977.html
Сенат США принял оборонный бюджет с санкциями по "Северному потоку — 2"
2", свидетельствуют результаты голосования. Трансляцию заседания вел телеканал C-Span. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T22:34
2020-07-23T23:19
россия
северный поток — 2
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574767686_0:323:3068:2048_1400x0_80_0_0_98c22ff2992cb330c2c9034be430c678.jpg
https://ria.ru/20200719/1574545859.html
https://ria.ru/20200723/1574760921.html
https://ria.ru/20200721/1574637776.html
3
россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574767686_0:323:3068:2048_1400x0_80_0_0_98c22ff2992cb330c2c9034be430c678.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574767686_63:0:2794:2048_1400x0_80_0_0_6131f44292d1fa23c7d0738b2222fe15.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574767686_0:377:1671:2048_1400x0_80_0_0_ffaa584a7ea0ab642b7c2aae2461da68.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, северный поток — 2, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 23 июл — РИА Новости.
Сенат США
одобрил вариант оборонного бюджета на следующий год, который предполагает дополнительные санкции в отношении "Северного потока —
2", свидетельствуют результаты голосования. Трансляцию заседания вел телеканал C-Span
.
За проголосовали 86 человек, против — 14.
Сенат и палата представителей готовят свои проекты оборонного бюджета. Потом их сводит согласительная комиссия, после чего за окончательный вариант голосует весь конгресс, а документ идет на подпись президенту.
Накануне подконтрольная демократам палата представителей одобрила свой проект, который также допускает расширение ограничений против газопровода.
Уже действующие санкции распространяются на организации, которые занимаются деятельностью по прокладке труб, а также на причастные к этому страховые компании. Так, после принятия первого пакета ограничительных мер швейцарская Allseas практически сразу остановила работу и отвела суда.
Предполагается, что ограничения ужесточатся. В частности, новые санкции затронут компании, которые будут "способствовать продаже, аренде или предоставлению" судов для прокладки "Северного потока — 2".
США
активно выступают против проекта, продвигая свой сжиженный природный газ в Европу.
Глава Минэнерго Александр Новак отмечал, что Россия сможет достроить газопровод собственными средствами. Сейчас реализовать его могут два судна: "Академик Черский" и "Фортуна".