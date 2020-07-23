Сенат США принял оборонный бюджет с санкциями по "Северному потоку — 2"

Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген

ВАШИНГТОН, 23 июл — РИА Новости. Сенат 2", свидетельствуют результаты голосования. Трансляцию заседания вел телеканал Сенат США одобрил вариант оборонного бюджета на следующий год, который предполагает дополнительные санкции в отношении "Северного потока —2", свидетельствуют результаты голосования. Трансляцию заседания вел телеканал C-Span

За проголосовали 86 человек, против — 14.

Сенат и палата представителей готовят свои проекты оборонного бюджета. Потом их сводит согласительная комиссия, после чего за окончательный вариант голосует весь конгресс, а документ идет на подпись президенту.

Накануне подконтрольная демократам палата представителей одобрила свой проект, который также допускает расширение ограничений против газопровода.

Уже действующие санкции распространяются на организации, которые занимаются деятельностью по прокладке труб, а также на причастные к этому страховые компании. Так, после принятия первого пакета ограничительных мер швейцарская Allseas практически сразу остановила работу и отвела суда.

Предполагается, что ограничения ужесточатся. В частности, новые санкции затронут компании, которые будут "способствовать продаже, аренде или предоставлению" судов для прокладки "Северного потока — 2".

США активно выступают против проекта, продвигая свой сжиженный природный газ в Европу. активно выступают против проекта, продвигая свой сжиженный природный газ в Европу.