Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200723/1574826977.html
Сенат США принял оборонный бюджет с санкциями по "Северному потоку — 2"
2", свидетельствуют результаты голосования. Трансляцию заседания вел телеканал C-Span. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T23:19
россия
северный поток — 2
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574767686_0:323:3068:2048_1400x0_80_0_0_98c22ff2992cb330c2c9034be430c678.jpg
https://ria.ru/20200719/1574545859.html
https://ria.ru/20200723/1574760921.html
https://ria.ru/20200721/1574637776.html
3
россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574767686_0:323:3068:2048_1400x0_80_0_0_98c22ff2992cb330c2c9034be430c678.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574767686_63:0:2794:2048_1400x0_80_0_0_6131f44292d1fa23c7d0738b2222fe15.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574767686_0:377:1671:2048_1400x0_80_0_0_ffaa584a7ea0ab642b7c2aae2461da68.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, северный поток — 2, сша, в мире

Сенат США принял оборонный бюджет с санкциями по "Северному потоку — 2"

22:34 23.07.2020 (обновлено: 23:19 23.07.2020)
2469
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрубы в немецком порту Мукран на острове Рюген
Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 23 июл — РИА Новости. Сенат США одобрил вариант оборонного бюджета на следующий год, который предполагает дополнительные санкции в отношении "Северного потока — 2", свидетельствуют результаты голосования. Трансляцию заседания вел телеканал C-Span.
За проголосовали 86 человек, против — 14.
Строительство газопровода Северный поток — 2
19 июля, 03:14
Аналитик объяснил, почему ЕС не хочет жертвовать "Северным потоком — 2"
Сенат и палата представителей готовят свои проекты оборонного бюджета. Потом их сводит согласительная комиссия, после чего за окончательный вариант голосует весь конгресс, а документ идет на подпись президенту.
Накануне подконтрольная демократам палата представителей одобрила свой проект, который также допускает расширение ограничений против газопровода.
Уже действующие санкции распространяются на организации, которые занимаются деятельностью по прокладке труб, а также на причастные к этому страховые компании. Так, после принятия первого пакета ограничительных мер швейцарская Allseas практически сразу остановила работу и отвела суда.
Наземный стыковочный пункт газопровода Северный поток-2 в Любмине
Вчера, 08:49
В Германии ответили США на угрозы санкций против "Северного потока — 2"
Предполагается, что ограничения ужесточатся. В частности, новые санкции затронут компании, которые будут "способствовать продаже, аренде или предоставлению" судов для прокладки "Северного потока — 2".
США активно выступают против проекта, продвигая свой сжиженный природный газ в Европу.
Глава Минэнерго Александр Новак отмечал, что Россия сможет достроить газопровод собственными средствами. Сейчас реализовать его могут два судна: "Академик Черский" и "Фортуна".
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
21 июля, 11:41
В Госдуме оценили расширение санкций США против "Северного потока — 2"
5826011374
Обсудить 3
РоссияСеверный поток — 2СШАВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
МИД ответил на требование Зеленского расшифровать Минские соглашения
Сотрудники полиции у здания федерального суда в Портленде во время протестов
Госдеп прокомментировал нападение полиции на журналистов Первого канала
Пуск ракеты Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-15 с космодрома Байконур
"Роскосмос" установил новый рекорд по времени полета к МКС
Тегеран
Экипаж иранского самолета сообщил о перехвате американскими истребителями
Доклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
Зеленский потребовал расшифровки всех пунктов Минских соглашений
Президент России Владимир Путин
Путин и Трамп обсудили СНВ и борьбу с коронавирусом
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве
В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
Госсекретарь США Майк Помпео в Копенгагене
Помпео заявил о 50 годах "советской оккупации" Балтийских стран
Монумент Независимости Украины в Киеве
От СБУ потребовали завести дело из-за "экспериментов США над украинцами"
Диспетчер Александр Круглов и руководитель полетов Внуковского центра управления воздушным движением Роман Дунаев в суде
Фигуранты дела о гибели главы Total получили сроки до шести лет
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Американский суд отказался публиковать записи со встречи Путина и Трампа
Участники акции по Brexit в Лондоне
Британские власти готовятся услужить Владимиру Путину
Подписание соглашения по созданию Восточно-Средиземноморского трубопровода. Январь 2020 года
Газ и Израиль: как Европа нашла еще одну замену России
Многоцелевой истребитель Су-27
Российский истребитель перехватил американский самолет над Черным морем
Трубы на наземном стыковочном пункте газопровода Северный поток-2 в Любмине
"Убирайтесь немедленно". США угрожают Европе санкциями
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:40СМИ сообщило подробности побега Карлоса Гона
02:11Помпео призвал сформировать "новый альянс демократий" против Китая
02:10В Израиле отказались комментировать инцидент с иранским самолетом
02:07У берегов Камчатки произошли сразу три землетрясения с магнитудой до 5,0
01:52Эксперты дали прогноз по ставкам по вкладам к концу года
01:51Далай-лама XIV призвал медиков с состраданием относиться к пациентам
01:51Асмус посмеялась над разводом с Харламовым
01:31В Тегеране приземлился перехваченный истребителями иранский самолет
01:29В соборе Святой Софии пройдет первый с 1934 года намаз
01:18В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
01:11Трамп признался в утрате интереса к торговой сделке с Китаем
01:06Помпео: США и Россия могут работать вместе по стратегической стабильности
01:00Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы
00:58В США сообщили главную тему переговоров с Россией в Вене
00:54В суде огласили результаты ДНК-теста сына Децла
00:49В РПЦ планируют развивать церковную миссию в Telegram
00:39Жена напугавшего худобой Буйнова раскрыла, какую операцию сделали певцу
00:38В Москве ограничат движение из-за праздника выпускников
00:30В России заработала упрощенная процедура получения гражданства
00:26Помпео заявил, что Китай повторяет ошибки СССР
Лента новостейМолния