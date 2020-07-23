Фигуранты дела о гибели главы Total получили сроки до шести лет

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Солнцевский суд приговорил трех фигурантов дела о катастрофе с самолетом Falcon в московском аэропорту Внуково к срокам от пяти до шести лет.
На скамье подсудимых — руководитель полетов Внуково Роман Дунаев, а также авиадиспетчеры Александр Круглов и Надежда Архипова. Их осудили за нарушение правил транспортной безопасности. Вину в инциденте, при котором погиб глава французской нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери, они отрицают.
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Защита уже пообещала обжаловать приговоры. Адвокат Игорь Чернецкий в комментарии РИА Новости отметил, что через год Дунаев и Круглов смогут подать заявление на условно-досрочное освобождение.
"Это связано с тяжестью преступления и тем, что суд зачел в приговоре время, проведенное ими под разными мерами пресечения", — объяснил собеседник агентства.
Амнистия
Обвиняемые будут отбывать наказание в колонии-поселении. Дунаев — шесть лет, Круглов — пять с половиной лет. Архипову приговорили к пяти годам, однако позже амнистировали.
Подобный исход стал возможен, так как преступление произошло в попавший под амнистию период и было совершено по неосторожности.
"В связи с объявлением амнистии в честь 70-летия Победы в Великой отечественной войне освободить Архипову от ответственности и снять судимость", — заявила судья Екатерина Гришина после приговора.
До вступления решения суда в законную силу фигуранты дела будут находиться под подпиской о невыезде. Если Мосгорсуд признает приговор, до колонии-поселения Круглову и Дунаеву предстоит добираться самостоятельно.
Это дело слушалось с октября 2018 года, оно заняло почти 80 судебных заседаний.
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В 2017 году суд приговорил непосредственного виновника катастрофы, водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко, к четырем годам колонии, а старшего сменного инженера Владимира Леденева — к 3,5 года. Однако их также освободили от ответственности в связи с амнистией.
Суть обвинений
Обвинение полагает, что Архипова по небрежности не проследила за движением спецтехники на летном поле, а Круглов позволил диспетчеру-стажеру дать экипажу Falcon разрешение на занятие полосы, где находилась снегоуборочная машина, и начать взлет.
Дунаев, в свою очередь, не проследил за работой диспетчеров, "проявил бездействие".
Гособвинитель также отмечал, что сотрудники аэропорта имели доступ к локатору, который показывал, что на взлетной полосе есть снегоуборочная машина.
Соответственно, обвинение настаивает, что подсудимые нарушили множество должностных инструкций и правил, что в итоге обернулось трагедией.
В ночь на 21 октября 2014 года самолет врезался в снегоуборочную машину и загорелся. Четыре человека, которые находились на борту, погибли. Изначально диспетчер-стажер тоже проходила по уголовному делу, но в итоге обвинения с нее сняли.
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