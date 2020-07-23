Рогозин анонсировал "сверхбыстрый" полет космонавтов на МКС

"Мы продолжаем готовить с помощью этих "Прогрессов" полет экипажа. И сегодня я говорил с генеральным конструктором корпорации "Энергия" и мы договорились, что надо уже попытаться следующий пуск нашего экипажа провести не по четырехвитковой схеме, а по двухвитковой вокруг Земли и состыковаться за 3 часа 20 минут примерно", - сказал Рогозин.