https://ria.ru/20200723/1574826450.html
Рогозин анонсировал "сверхбыстрый" полет космонавтов на МКС
Следующий экипаж, который отправится на МКС осенью, может испытать на себе сверхбыструю схему полета, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в ходе... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T22:07
2020-07-23T22:22
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
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https://ria.ru/20200723/1574824814.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин