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Рогозин анонсировал "сверхбыстрый" полет космонавтов на МКС
Следующий экипаж, который отправится на МКС осенью, может испытать на себе сверхбыструю схему полета, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в ходе... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T22:22
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин

Рогозин анонсировал "сверхбыстрый" полет космонавтов на МКС

22:07 23.07.2020 (обновлено: 22:22 23.07.2020)
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в командном пункте обслуживания стартового комплекса РН "Союз-2" на космодроме Восточный
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин в командном пункте обслуживания стартового комплекса РН Союз-2 на космодроме Восточный
© РИА Новости / ТАСС/POOL
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Следующий экипаж, который отправится на МКС осенью, может испытать на себе сверхбыструю схему полета, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в ходе выступления на YouTube.
"Мы продолжаем готовить с помощью этих "Прогрессов" полет экипажа. И сегодня я говорил с генеральным конструктором корпорации "Энергия" и мы договорились, что надо уже попытаться следующий пуск нашего экипажа провести не по четырехвитковой схеме, а по двухвитковой вокруг Земли и состыковаться за 3 часа 20 минут примерно", - сказал Рогозин.
Он отметил, что такие сроки полета невозможны для новых американских кораблей.
Грузовой корабль Прогресс, пристыкованный к МКС
Вчера, 21:00
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Международная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий Рогозин
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