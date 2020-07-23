В Пензенской области умерла пожилая пациентка с коронавирусом

САРАТОВ, 23 июл — РИА Новости. Еще одна пожилая пациентка с коронавирусной инфекцией скончалась в Пензенской области, общее число умерших в регионе увеличилось до 77, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтверждено 6154 случая коронавируса. К 22 июля скончалось 76 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
"Зарегистрирована смерть женщины 1957 года рождения. Сопутствующие (заболевания): хронический тубулоинтерстициальный нефрит, ХПН (хроническая болезнь почек), атеросклероз аорты, церебральных, коронарных, почечных, мезентериальных артерий, артерий нижних конечностей, ХИБС (хроническая ишемическая болезнь сердца), артериальная гипертензия. Причина смерти — коронавирусная инфекция, осложнение — пневмония", — написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
По ее словам, врачи в Пензенской области в четверг выписали 19 человек, вылечившихся от коронавируса, общее число выздоровевших в регионе достигло 5364.
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