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В Пензенской области умерла пожилая пациентка с коронавирусом
Еще одна пожилая пациентка с коронавирусной инфекцией скончалась в Пензенской области, общее число умерших в регионе увеличилось до 77, сообщила пресс-секретарь РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T23:46
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, пензенская область, общество

В Пензенской области умерла пожилая пациентка с коронавирусом

22:06 23.07.2020 (обновлено: 23:46 23.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19
Врачи в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи в госпитале COVID-19. Архивное фото
САРАТОВ, 23 июл — РИА Новости. Еще одна пожилая пациентка с коронавирусной инфекцией скончалась в Пензенской области, общее число умерших в регионе увеличилось до 77, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтверждено 6154 случая коронавируса. К 22 июля скончалось 76 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
"Зарегистрирована смерть женщины 1957 года рождения. Сопутствующие (заболевания): хронический тубулоинтерстициальный нефрит, ХПН (хроническая болезнь почек), атеросклероз аорты, церебральных, коронарных, почечных, мезентериальных артерий, артерий нижних конечностей, ХИБС (хроническая ишемическая болезнь сердца), артериальная гипертензия. Причина смерти — коронавирусная инфекция, осложнение — пневмония", — написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
По ее словам, врачи в Пензенской области в четверг выписали 19 человек, вылечившихся от коронавируса, общее число выздоровевших в регионе достигло 5364.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Пензенская областьОбщество
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