В Пензенской области умерла пожилая пациентка с коронавирусом

Всего в области лабораторно подтверждено 6154 случая коронавируса. К 22 июля скончалось 76 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.

По ее словам, врачи в Пензенской области в четверг выписали 19 человек, вылечившихся от коронавируса, общее число выздоровевших в регионе достигло 5364.