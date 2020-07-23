Способы защиты российских паспортов от подделок стали гостайной

Военную тайну сберегут от утечки. Почему секреты РФ хотят хранить строже В Минобороны РФ планируют возродить понятие военной тайны, предусмотрев для ее носителей как привилегии, так и ответственность вплоть до уголовной, пишут СМИ. Эксперты рассказали, почему усилить охрану сведений потребовалось именно сейчас.