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Способы защиты российских паспортов от подделок стали гостайной
Президент России Владимир Путин подписал указ, вносящий в перечень составляющих государственную тайну сведения о защите паспортов и иных документов,... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T22:04
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
безопасность
общество
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, безопасность, общество

Способы защиты российских паспортов от подделок стали гостайной

22:04 23.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, вносящий в перечень составляющих государственную тайну сведения о защите паспортов и иных документов, изготавливаемых по заказу МВД и Росгвардии, соответствующий документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.
"Внести в перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, … сведения о методах и способах защиты паспортов, иных изделий или полиграфической продукции, изготавливаемых по заказу МВД России, Росгвардии, от подделок, методах проверки их подлинности, предназначенных только для представителей МВД России, ФСБ России, Росгвардии", - указывается в документе.
Указ вступает в силу со дня подписания.
Секретные документы
5 ноября 2019, 14:58
Военную тайну сберегут от утечки. Почему секреты РФ хотят хранить строжеВ Минобороны РФ планируют возродить понятие военной тайны, предусмотрев для ее носителей как привилегии, так и ответственность вплоть до уголовной, пишут СМИ. Эксперты рассказали, почему усилить охрану сведений потребовалось именно сейчас.
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинБезопасностьОбщество
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