Способы защиты российских паспортов от подделок стали гостайной

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, вносящий в перечень составляющих государственную тайну сведения о защите паспортов и иных документов, изготавливаемых по заказу МВД и Росгвардии, соответствующий документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.
"Внести в перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, … сведения о методах и способах защиты паспортов, иных изделий или полиграфической продукции, изготавливаемых по заказу МВД России, Росгвардии, от подделок, методах проверки их подлинности, предназначенных только для представителей МВД России, ФСБ России, Росгвардии", - указывается в документе.
Указ вступает в силу со дня подписания.
5 ноября 2019, 14:58Военную тайну сберегут от утечки. Почему секреты РФ хотят хранить строжеВ Минобороны РФ планируют возродить понятие военной тайны, предусмотрев для ее носителей как привилегии, так и ответственность вплоть до уголовной, пишут СМИ. Эксперты рассказали, почему усилить охрану сведений потребовалось именно сейчас.