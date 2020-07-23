Путин и Трамп обсудили контроль над вооружениями

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Президенты Президенты Владимир Путин Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы международной и двусторонней повестки.

Контроль над вооружениями

Особое внимание лидеры двух стран уделили двусторонним консультациям, которые проходили в Вене

Путин и Трамп отметили также затронули ситуацию с Договоров по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

"Отмечено также важное значение российской инициативы о проведении саммита стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН по широкому кругу проблем международной безопасности", - говорится в сообщении Кремля.

В свою очередь, в Белом доме рассказали, что Трамп выразил надежду, что Россия, Китай США смогут избежать дорогостоящей гонки вооружений.

Иранская тематика

В ходе переговоров лидеры обсудили также иранскую проблему.

В частности, Путин и Трамп выступили за коллективные усилия для поддержания стабильности на Ближнем Востоке и глобального режима ядерного нераспространения

Коронавирус, орбитальный полет и торговля

Обсуждая сложившуюся ситуацию с COVID-19, президенты поприветствовали взаимодействие сторон в борьбе с коронавирусом. Также Путин и Трамп заявили о необходимости "открытия" мировой экономики.

Кроме того, они подтвердили готовность развивать торгово-экономические связи государств.

Примечательно, что президенты России и США также обменялись поздравлениями в связи с 45-летием орбитального полета в рамках совместной программы "Союз — Аполлон".

Как рассказали в Кремле, Путин и Трамп договорились продолжить контакты на различных уровнях.