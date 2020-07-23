Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200723/1574826177.html
Путин и Трамп обсудили контроль над вооружениями
Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы международной и двусторонней повестки. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T21:59
коронавирус covid-19
россия
дональд трамп
владимир путин
иран
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155601/42/1556014236_0:28:2804:1605_1400x0_80_0_0_e54ec4ddef99b002402240f6d2708728.jpg
https://ria.ru/20200723/1574819048.html
https://ria.ru/20200723/1574737582.html
https://ria.ru/20200721/1574670981.html
3
россия
иран
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155601/42/1556014236_0:28:2804:1605_1400x0_80_0_0_e54ec4ddef99b002402240f6d2708728.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155601/42/1556014236_48:0:2777:2047_1400x0_80_0_0_9903879e187cd5eae86fa3e26462a36c.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155601/42/1556014236_389:0:2436:2047_1400x0_80_0_0_277c2368a64c45dfcda8c3ed9d92fe08.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, россия, дональд трамп, владимир путин, иран, сша, в мире

Путин и Трамп обсудили контроль над вооружениями

21:59 23.07.2020
4254
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы международной и двусторонней повестки.

Контроль над вооружениями

Особое внимание лидеры двух стран уделили двусторонним консультациям, которые проходили в Вене.
Путин и Трамп отметили также затронули ситуацию с Договоров по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
Вид на Землю с борта МКС
Вчера, 18:54
США обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия в космосе
"Отмечено также важное значение российской инициативы о проведении саммита стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН по широкому кругу проблем международной безопасности", - говорится в сообщении Кремля.
В свою очередь, в Белом доме рассказали, что Трамп выразил надежду, что Россия, Китай и США смогут избежать дорогостоящей гонки вооружений.

Иранская тематика

В ходе переговоров лидеры обсудили также иранскую проблему.
В частности, Путин и Трамп выступили за коллективные усилия для поддержания стабильности на Ближнем Востоке и глобального режима ядерного нераспространения
Учебно-боевой пуск баллистической ракеты Тополь-М с космодрома Плесецк в Архангельской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного Министерством обороны
Вчера, 08:00
"У них такого нет": какое оружие России больше всего беспокоит США

Коронавирус, орбитальный полет и торговля

Обсуждая сложившуюся ситуацию с COVID-19, президенты поприветствовали взаимодействие сторон в борьбе с коронавирусом. Также Путин и Трамп заявили о необходимости "открытия" мировой экономики.
Кроме того, они подтвердили готовность развивать торгово-экономические связи государств.
Примечательно, что президенты России и США также обменялись поздравлениями в связи с 45-летием орбитального полета в рамках совместной программы "Союз — Аполлон".
Как рассказали в Кремле, Путин и Трамп договорились продолжить контакты на различных уровнях.
Разговор носит конструктивный и содержательный характер, добавили в Москве.
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем Буревестник
21 июля, 18:44
США призвали Россию прекратить создание "летающих Чернобылей"
1040023
Обсудить 3
Коронавирус COVID-19РоссияДональд ТрампВладимир ПутинИранСШАВ мире
Рекомендуем
Доклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
Зеленский потребовал расшифровки всех пунктов Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
МИД ответил на требование Зеленского расшифровать Минские соглашения
Тегеран
Экипаж иранского самолета сообщил о перехвате американскими истребителями
Пуск ракеты Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-15 с космодрома Байконур
"Роскосмос" установил новый рекорд по времени полета к МКС
Магазин Apple Store на 5-й авеню в Нью-Йорке
В США расследуют предполагаемый обман потребителей со стороны Apple
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави
МИД Ирана прокомментировал инцидент с летевшим в Бейрут самолетом
Многоцелевой истребитель Су-27
Российский истребитель перехватил американский самолет над Черным морем
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Канаде завершили анализ данных самописцев сбитого в Иране Boeing
Сотрудник ФСБ
ФСБ задержала более 20 террористов в трех регионах
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве
В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
Диспетчер Александр Круглов и руководитель полетов Внуковского центра управления воздушным движением Роман Дунаев в суде
Суд вынес приговоры трем фигурантам дела о гибели главы Total
Портрет Александра Захарченко и цветы у здания кафе Сепар в Донецке
СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии
Берег Туниса, Сицилия и островное государство Мальта снятые с борта МКС космонавтом Роскосмоса Антоном Шкаплеровым
Британия обвинила Россию в испытании противоспутникового оружия в космосе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:40СМИ сообщило подробности побега Карлоса Гона
02:11Помпео призвал сформировать "новый альянс демократий" против Китая
02:10В Израиле отказались комментировать инцидент с иранским самолетом
02:07У берегов Камчатки произошли сразу три землетрясения с магнитудой до 5,0
01:52Эксперты дали прогноз по ставкам по вкладам к концу года
01:51Далай-лама XIV призвал медиков с состраданием относиться к пациентам
01:51Асмус посмеялась над разводом с Харламовым
01:31В Тегеране приземлился перехваченный истребителями иранский самолет
01:29В соборе Святой Софии пройдет первый с 1934 года намаз
01:18В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
01:11Трамп признался в утрате интереса к торговой сделке с Китаем
01:06Помпео: США и Россия могут работать вместе по стратегической стабильности
01:00Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы
00:58В США сообщили главную тему переговоров с Россией в Вене
00:54В суде огласили результаты ДНК-теста сына Децла
00:49В РПЦ планируют развивать церковную миссию в Telegram
00:39Жена напугавшего худобой Буйнова раскрыла, какую операцию сделали певцу
00:38В Москве ограничат движение из-за праздника выпускников
00:30В России заработала упрощенная процедура получения гражданства
00:26Помпео заявил, что Китай повторяет ошибки СССР
Лента новостейМолния