https://ria.ru/20200723/1574826177.html
Путин и Трамп обсудили контроль над вооружениями
Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы международной и двусторонней повестки. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T21:59
2020-07-23T21:59
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, россия, дональд трамп, владимир путин, иран, сша, в мире
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости.
Президенты Владимир Путин
и Дональд Трамп
провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы международной и двусторонней повестки.
Контроль над вооружениями
Особое внимание лидеры двух стран уделили двусторонним консультациям, которые проходили в Вене
.
Путин и Трамп отметили также затронули ситуацию с Договоров по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
"Отмечено также важное значение российской инициативы о проведении саммита стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН
по широкому кругу проблем международной безопасности", - говорится в сообщении Кремля.
В свою очередь, в Белом доме рассказали, что Трамп выразил надежду, что Россия, Китай
и США
смогут избежать дорогостоящей гонки вооружений.
Иранская тематика
В ходе переговоров лидеры обсудили также иранскую проблему.
В частности, Путин и Трамп выступили за коллективные усилия для поддержания стабильности на Ближнем Востоке и глобального режима ядерного нераспространения
Коронавирус, орбитальный полет и торговля
Обсуждая сложившуюся ситуацию с COVID-19, президенты поприветствовали взаимодействие сторон в борьбе с коронавирусом. Также Путин и Трамп заявили о необходимости "открытия" мировой экономики.
Кроме того, они подтвердили готовность развивать торгово-экономические связи государств.
Примечательно, что президенты России и США также обменялись поздравлениями в связи с 45-летием орбитального полета в рамках совместной программы "Союз — Аполлон".
Как рассказали в Кремле, Путин и Трамп договорились продолжить контакты на различных уровнях.
Разговор носит конструктивный и содержательный характер, добавили в Москве
.