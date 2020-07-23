Полиция может подключить вертолеты к поиску преступника под Полтавой

Полиция возбудила дело, преступнику инкриминируют "посягательство на жизнь работника правоохранительного органа", "захват работника правоохранительного органа как заложника" и "незаконное обращение с боеприпасами". Днем в четверг захвативший полицейского Скрипник бросил машину, отпустил заложника невредимым и скрылся.

"По его словам, для поиска мужчины, который освободил заложника и убежал в лесополосу, привлечены не только полицейские, но и нацгвардейцы, кинологи с собаками и специалисты с квадрокоптерами. Кроме того, решается вопрос о привлечении вертолетов. Освободившийся из плена заложник – полковник полиции Виталий Шиян - также принимает участие в поиске мужчины, который ранее его удерживал в заложниках", - пишет издание.