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Полиция может подключить вертолеты к поиску преступника под Полтавой
Украинская полиция решает вопрос использования вертолетов для поиска злоумышленника Романа Скрипника, который в четверг в Полтаве взял в заложники полицейского, РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T21:52
захват заложника в полтаве
полтавская область
полтава
украина
в мире
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захват заложника в полтаве, полтавская область, полтава, украина, в мире

Полиция может подключить вертолеты к поиску преступника под Полтавой

21:52 23.07.2020
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© Фото : Департамент уголовного розыска УкраиныВ Полтаве мужчина захватил в заложники начальника угрозыска
В Полтаве мужчина захватил в заложники начальника угрозыска
© Фото : Департамент уголовного розыска Украины
КИЕВ, 23 июл – РИА Новости. Украинская полиция решает вопрос использования вертолетов для поиска злоумышленника Романа Скрипника, который в четверг в Полтаве взял в заложники полицейского, а позднее отпустил его и скрылся, передает местное издание "Кременчугская газета" со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции Полтавской области Романа Гришина.
В четверг полиция Полтавской области сообщила, что мужчина, которого пытались задержать за угон автомобиля, угрожает взорвать гранату, с ним ведут переговоры. Позже этот мужчина взял в заложники начальника управления уголовного розыска главного управления полиции Полтавской области и уехал с ним на предоставленном правоохранителями автомобиле. Основным требованием мужчины являлось избежание уголовной ответственности.
Сотрудники украинской полиции на месте происшествия в Полтаве
Вчера, 13:01
Полиция назвала главное требование мужчины, взявшего заложника в Полтаве
Полиция возбудила дело, преступнику инкриминируют "посягательство на жизнь работника правоохранительного органа", "захват работника правоохранительного органа как заложника" и "незаконное обращение с боеприпасами". Днем в четверг захвативший полицейского Скрипник бросил машину, отпустил заложника невредимым и скрылся.
"По его словам, для поиска мужчины, который освободил заложника и убежал в лесополосу, привлечены не только полицейские, но и нацгвардейцы, кинологи с собаками и специалисты с квадрокоптерами. Кроме того, решается вопрос о привлечении вертолетов. Освободившийся из плена заложник – полковник полиции Виталий Шиян - также принимает участие в поиске мужчины, который ранее его удерживал в заложниках", - пишет издание.
Штаб по поиску мужчины развернут в селе Великий Байрак Миргородского района.
Опубликовано видео с места захвата заложника в Полтаве
Вчера, 12:20
Появилось видео с места захвата заложника в Полтаве
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Захват заложника в ПолтавеПолтавская областьПолтаваУкраинаВ мире
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