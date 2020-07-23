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Полиция может подключить вертолеты к поиску преступника под Полтавой
Украинская полиция решает вопрос использования вертолетов для поиска злоумышленника Романа Скрипника, который в четверг в Полтаве взял в заложники полицейского, РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T21:52
2020-07-23T21:52
захват заложника в полтаве
полтавская область
полтава
украина
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
захват заложника в полтаве, полтавская область, полтава, украина, в мире
КИЕВ, 23 июл – РИА Новости.
Украинская полиция решает вопрос использования вертолетов для поиска злоумышленника Романа Скрипника, который в четверг в Полтаве
взял в заложники полицейского, а позднее отпустил его и скрылся, передает местное издание "Кременчугская газета" со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции Полтавской области Романа Гришина.
В четверг полиция Полтавской области
сообщила, что мужчина, которого пытались задержать за угон автомобиля, угрожает взорвать гранату, с ним ведут переговоры. Позже этот мужчина взял в заложники начальника управления уголовного розыска главного управления полиции Полтавской области и уехал с ним на предоставленном правоохранителями автомобиле. Основным требованием мужчины являлось избежание уголовной ответственности.
Полиция возбудила дело, преступнику инкриминируют "посягательство на жизнь работника правоохранительного органа", "захват работника правоохранительного органа как заложника" и "незаконное обращение с боеприпасами". Днем в четверг захвативший полицейского Скрипник бросил машину, отпустил заложника невредимым и скрылся.
"По его словам, для поиска мужчины, который освободил заложника и убежал в лесополосу, привлечены не только полицейские, но и нацгвардейцы, кинологи с собаками и специалисты с квадрокоптерами. Кроме того, решается вопрос о привлечении вертолетов. Освободившийся из плена заложник – полковник полиции Виталий Шиян - также принимает участие в поиске мужчины, который ранее его удерживал в заложниках", - пишет издание.
Штаб по поиску мужчины развернут в селе Великий Байрак Миргородского района.