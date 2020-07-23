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Генпрокуратура утвердила обвинение против экс-губернатора Ишаева
Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению бывшего вице-президента "Роснефти", экс-губернатора Хабаровского... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T21:53
роснефть
генеральная прокуратура рф
виктор ишаев
происшествия
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353
60
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роснефть, генеральная прокуратура рф, виктор ишаев, происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение против экс-губернатора Ишаева

21:38 23.07.2020 (обновлено: 21:53 23.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПодозреваемый в хищении средств ПАО "НК "Роснефть" Виктор Ишаев в суде
Подозреваемый в хищении средств ПАО НК Роснефть Виктор Ишаев в суде
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению бывшего вице-президента "Роснефти", экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева в организации растраты 7,5 миллиона рублей и гендиректора представительства "Роснефти" по региону Геннадия Кондратова - в исполнении этого преступления, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, с 2014 по 2017 год Ишаев, используя служебное положение, "обеспечил заключение" с принадлежащей ему фирмой по завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 квадратных метров для нужд представительства "Роснефти" в Хабаровском крае. Соучастник (Геннадий Кондратов) в свою очередь, используя служебное положение, совершил растрату вверенных ему денежных средств нефтяной компании путем перечисления их на расчётные счета ООО "Бейс".
С июля 2014 года по март 2019 года Кондратов перечислял на счет ООО "Бейс" арендную плату в завышенном размере, растратив вверенные ему денежные средства ПАО "НК "Роснефть" на сумму свыше 7,5 миллиона рублей.
"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению Виктора Ишаева в организации растраты и Геннадия Кондратова в исполнении этого преступления", - говорится в сообщении.
Экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев в Басманном суде Москвы. 21 мая 2019
2 декабря 2019, 13:42
Суд арестовал около десяти миллионов рублей бывшего полпреда Ишаева
1911506
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РоснефтьГенеральная прокуратура РФВиктор ИшаевПроисшествия
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