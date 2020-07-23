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Трамп отказался от планов направить войска в Нью-Йорк
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что президент США Дональд Трамп заверил его, что не будет отправлять федеральные силы в город Нью-Йорк для борьбы... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T21:37
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)
дональд трамп
нью-йорк (штат)
нью-йорк (город)
сша
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк), дональд трамп, нью-йорк (штат), нью-йорк (город), сша, в мире

Трамп отказался от планов направить войска в Нью-Йорк

21:37 23.07.2020
776
© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкУчастник протеста на одной из улиц Нью-Йорка
Участник протеста на одной из улиц Нью-Йорка
© РИА Новости / Брайан Смит
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что президент США Дональд Трамп заверил его, что не будет отправлять федеральные силы в город Нью-Йорк для борьбы с преступностью.
"Президент предположил отправить войска в Нью-Йорк - войска, федеральных агентов - я говорил об этом с президентом. Я не думаю, что отправка федеральных войск или федеральных агентов в Нью-Йорк каким-то образом обоснована, и я сказал ему об этом. Там нет федеральной собственности, которая находится под угрозой ..., поэтому президент сказал, что услышал меня, он сказал, что не будет этого делать", - сказал Куомо в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter.
Ранее мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что незамедлительно подаст в суд на Трампа, если тот направит в американские города, включая Нью-Йорк, сотрудников федеральных правоохранительных органов для борьбы с беспорядками.
Трамп в среду объявил о дополнительной отправке федеральных сил в Чикаго и другие города страны для борьбы с преступностью. Генпрокурор США сообщил, что в Канзас-Сити направлены более 200 сотрудников, "сопоставимое количество" - в Чикаго. Ранее федеральные силы были направлены на борьбу с беспорядками в Портленд, штат Орегон.
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаЭндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)Дональд ТрампНью-Йорк (штат)Нью-Йорк (город)СШАВ мире
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