Арестованного зампреда пензенского правительства освободили от должности

УФСБ по области 14 мая после обысков дома у Бурлакова и в минсельхозе региона задержало чиновника и еще двух подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере, связанном с хищением бюджетных средств. Ленинский райсуд 16 мая арестовал Бурлакова, его первого заместителя Андрея Персанова и бывшего депутата Заксобрания области Дмитрия Лаврентьева. В июле суд перевел Лаврентьева под домашний арест, а остальным продлил срок содержания под стражей до 13 октября. По данным суда, всем троим следствие предъявило обвинение по статье УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Им грозит до 10 лет лишения свободы.