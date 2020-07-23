Арестованного зампреда пензенского правительства освободили от должности

САРАТОВ, 23 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Зампред правительства Пензенской области - министр сельского хозяйства Андрей Бурлаков, арестованный по обвинению в особо крупном хищении бюджетных средств, уволен с должности в связи с утратой доверия, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы региона Дина Черемушкина.
После ареста Бурлакова прокуратура области выявила у него незадекларированный жилой дом, который чиновник построил несколько лет назад и не зарегистрировал в Росреестре, и потребовала решить вопрос об увольнении чиновника в связи с утратой доверия. Кроме того, ведомство выявило ряд сделок супруги Бурлакова, которые свидетельствуют о возможном превышении их расходов над законными источниками доходов, из-за этого по требованию прокурора началась процедура контроля расходов министра и членов его семьи.
"Освобожден от занимаемой должности в связи с утратой доверия", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что Бурлаков уволен с 20 июля, исполнение обязанностей министра сельского хозяйства региона возложено на замминистра Эдуарда Каташова.
УФСБ по области 14 мая после обысков дома у Бурлакова и в минсельхозе региона задержало чиновника и еще двух подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере, связанном с хищением бюджетных средств. Ленинский райсуд 16 мая арестовал Бурлакова, его первого заместителя Андрея Персанова и бывшего депутата Заксобрания области Дмитрия Лаврентьева. В июле суд перевел Лаврентьева под домашний арест, а остальным продлил срок содержания под стражей до 13 октября. По данным суда, всем троим следствие предъявило обвинение по статье УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Им грозит до 10 лет лишения свободы.
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