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Арестованного зампреда пензенского правительства освободили от должности
Зампред правительства Пензенской области - министр сельского хозяйства Андрей Бурлаков, арестованный по обвинению в особо крупном хищении бюджетных средств,... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T21:36
андрей бурлаков
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
пензенская область
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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андрей бурлаков, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), пензенская область, происшествия

Арестованного зампреда пензенского правительства освободили от должности

21:36 23.07.2020
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© Фото : сайт Правительства Пензенской областиМинистр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков
Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков
© Фото : сайт Правительства Пензенской области
САРАТОВ, 23 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Зампред правительства Пензенской области - министр сельского хозяйства Андрей Бурлаков, арестованный по обвинению в особо крупном хищении бюджетных средств, уволен с должности в связи с утратой доверия, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы региона Дина Черемушкина.
После ареста Бурлакова прокуратура области выявила у него незадекларированный жилой дом, который чиновник построил несколько лет назад и не зарегистрировал в Росреестре, и потребовала решить вопрос об увольнении чиновника в связи с утратой доверия. Кроме того, ведомство выявило ряд сделок супруги Бурлакова, которые свидетельствуют о возможном превышении их расходов над законными источниками доходов, из-за этого по требованию прокурора началась процедура контроля расходов министра и членов его семьи.
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"Освобожден от занимаемой должности в связи с утратой доверия", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что Бурлаков уволен с 20 июля, исполнение обязанностей министра сельского хозяйства региона возложено на замминистра Эдуарда Каташова.
УФСБ по области 14 мая после обысков дома у Бурлакова и в минсельхозе региона задержало чиновника и еще двух подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере, связанном с хищением бюджетных средств. Ленинский райсуд 16 мая арестовал Бурлакова, его первого заместителя Андрея Персанова и бывшего депутата Заксобрания области Дмитрия Лаврентьева. В июле суд перевел Лаврентьева под домашний арест, а остальным продлил срок содержания под стражей до 13 октября. По данным суда, всем троим следствие предъявило обвинение по статье УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Им грозит до 10 лет лишения свободы.
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Андрей БурлаковФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)Пензенская областьПроисшествия
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