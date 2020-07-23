Прокуратура проверила клинику, где женщина умерла после липосакции

По информации прокуратуры, москвичка заключила договор на предоставление платных услуг с частной клиникой на улице Асеева. Стоимость процедуры составила более 450 тысяч рублей.

"В ходе проверки, проводимой прокурорами совместно с контролирующими органами, в клинике выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства об основах охраны здоровья граждан. По каждому факту нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования. В настоящее время проверка не завершена", - говорится в сообщении.