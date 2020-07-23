https://ria.ru/20200723/1574825585.html
Прокуратура проверила клинику, где женщина умерла после липосакции
Московская прокуратура выявила нарушения законодательства в клинике, где пациентка скончалась после процедуры липосакции, сообщает надзорное ведомство. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T21:26
2020-07-23T21:27
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Московская прокуратура выявила нарушения законодательства в клинике, где пациентка скончалась после процедуры липосакции, сообщает надзорное ведомство.
Ранее старший помощник руководителя ГСУ СК
по столице Юлия Иванова
рассказала, что женщина 1985 года рождения обратилась в частную медклинику на севере столицы, чтобы сделать липосакцию, однако после процедуры скончалась в операционном отделении. Как заявлял источник РИА Новости в правоохранительных органах, у женщины остановилось сердце, когда врачи начали выводить ее из-под наркоза. Было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть.
По информации прокуратуры, москвичка заключила договор на предоставление платных услуг с частной клиникой на улице Асеева. Стоимость процедуры составила более 450 тысяч рублей.
"В ходе проверки, проводимой прокурорами совместно с контролирующими органами, в клинике выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства об основах охраны здоровья граждан. По каждому факту нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования. В настоящее время проверка не завершена", - говорится в сообщении.