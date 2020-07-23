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"Роскосмос" установил новый рекорд по времени полета к МКС
Грузовой корабль "Прогресс МС-15" установил рекорд по времени полета к Международной космической станции, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса". РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T22:22
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Молодцы!
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, в мире

"Роскосмос" установил новый рекорд по времени полета к МКС

21:24 23.07.2020 (обновлено: 22:22 23.07.2020)
5024
© Фото : Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос"Пуск ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-15" с космодрома Байконур
Пуск ракеты Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-15 с космодрома Байконур
© Фото : Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос"
Пуск ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-15" с космодрома Байконур
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-15" установил рекорд по времени полета к Международной космической станции, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
Он добрался до МКС за три часа 18 минут и 31 секунду.
Предыдущий рекорд составлял три часа 20 минут и 15 секунд, уточнили в госкорпорации.
"Прогресс МС-15" уже пристыковался к МКС, став пятым кораблем, который долетел до станции менее чем за четыре часа.
Он доставил на орбиту топливо, газы и полторы тонны других грузов. Космонавты получили ресурсную аппаратуру, санитарно-гигиенические материалы, предметы одежды, медикаменты, еду и воду.
Сейчас на Международной космической станции работают россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.
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13 июля, 21:11Хочу стать космонавтом
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Хочу стать космонавтомМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосВ мире
Популярные комментарии
Молодцы!
23 июля, 22:50
bberia
12500000
Да. И это должно быть противовес китайскому космическому зонду, который сегодня вылетел на Марс. В России нет ни слова об этом. Чистая зависть и доказательство очередного провала путинской России. Он трагикомичен
23 июля, 21:41
JBJurij Boss
12101347
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