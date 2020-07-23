https://ria.ru/20200723/1574825533.html
"Роскосмос" установил новый рекорд по времени полета к МКС
Грузовой корабль "Прогресс МС-15" установил рекорд по времени полета к Международной космической станции, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса". РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T21:24
2020-07-23T22:22
хочу стать космонавтом
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
в мире
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https://ria.ru/20200713/1574303075.html
Jurij Boss
Да. И это должно быть противовес китайскому космическому зонду, который сегодня вылетел на Марс. В России нет ни слова об этом. Чистая зависть и доказательство очередного провала путинской России. Он трагикомичен
64
15
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574814462_0:0:1366:768_1400x0_80_0_0_2221f2c0c3bb519a5654f3a4b5b1b172.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, в мире