"Роскосмос" установил новый рекорд по времени полета к МКС

Пуск ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-15" с космодрома Байконур

Пуск ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-15" с космодрома Байконур

© Фото : Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" Пуск ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-15" с космодрома Байконур

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-15" установил рекорд по времени полета к Международной космической станции, сообщили РИА Новости в пресс-службе " Грузовой корабль "Прогресс МС-15" установил рекорд по времени полета к Международной космической станции, сообщили РИА Новости в пресс-службе " Роскосмоса ".

Он добрался до МКС за три часа 18 минут и 31 секунду.

Предыдущий рекорд составлял три часа 20 минут и 15 секунд, уточнили в госкорпорации.

"Прогресс МС-15" уже пристыковался к МКС, став пятым кораблем, который долетел до станции менее чем за четыре часа.