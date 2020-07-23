Медведев рассказал о планах "Единой России" на осеннюю сессию Госдумы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год

"Председатель партии указал, что в осеннюю сессию "Единая Россия" должна будет сосредоточиться на всестороннем законодательном обеспечении поправок в конституцию", - сообщает пресс-служба ЕР.

По словам Медведева, вступившие в силу изменения основного закона - приоритет в дальнейшей работе ЕР.

"От "Единой России" напрямую зависит оперативное принятие необходимых законопроектов, а главное - их высокое качество", - подчеркнул Медведев.