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Медведев рассказал о планах "Единой России" на осеннюю сессию Госдумы
"Единая Россия" в осеннюю сессию Госдумы займётся законодательным обеспечением поправок в конституцию РФ, заявил председатель партии Дмитрий Медведев на... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T21:18
дмитрий медведев
госдума рф
единая россия
политика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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дмитрий медведев, госдума рф, единая россия, политика

Медведев рассказал о планах "Единой России" на осеннюю сессию Госдумы

21:18 23.07.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. "Единая Россия" в осеннюю сессию Госдумы займётся законодательным обеспечением поправок в конституцию РФ, заявил председатель партии Дмитрий Медведев на заседании высшего совета ЕР.
"Председатель партии указал, что в осеннюю сессию "Единая Россия" должна будет сосредоточиться на всестороннем законодательном обеспечении поправок в конституцию", - сообщает пресс-служба ЕР.
По словам Медведева, вступившие в силу изменения основного закона - приоритет в дальнейшей работе ЕР.
"От "Единой России" напрямую зависит оперативное принятие необходимых законопроектов, а главное - их высокое качество", - подчеркнул Медведев.
Голосование по поправкам в основной закон РФ проходило с 25 июня по 1 июля, они были поддержаны и вступили в силу 4 июля.
Участники съезда партии Единая Россия
Вчера, 14:11
В "Единой России" не поддержали перенос единого дня голосования
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Дмитрий МедведевГосдума РФЕдиная РоссияПолитика
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