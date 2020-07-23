https://ria.ru/20200723/1574825406.html
Медведев рассказал о планах "Единой России" на осеннюю сессию Госдумы
"Единая Россия" в осеннюю сессию Госдумы займётся законодательным обеспечением поправок в конституцию РФ, заявил председатель партии Дмитрий Медведев на... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T21:18
2020-07-23T21:18
дмитрий медведев
госдума рф
единая россия
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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дмитрий медведев, госдума рф, единая россия, политика
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости.
"Единая Россия
" в осеннюю сессию Госдумы
займётся законодательным обеспечением поправок в конституцию РФ, заявил председатель партии Дмитрий Медведев
на заседании высшего совета ЕР.
"Председатель партии указал, что в осеннюю сессию "Единая Россия" должна будет сосредоточиться на всестороннем законодательном обеспечении поправок в конституцию", - сообщает пресс-служба ЕР.
По словам Медведева, вступившие в силу изменения основного закона - приоритет в дальнейшей работе ЕР.
"От "Единой России" напрямую зависит оперативное принятие необходимых законопроектов, а главное - их высокое качество", - подчеркнул Медведев.
Голосование по поправкам в основной закон РФ проходило с 25 июня по 1 июля, они были поддержаны и вступили в силу 4 июля.