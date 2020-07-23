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Медведев призвал сделать предвыборную программу "Единой России" народной
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает, что предстоящие выборы станут важным этапом перед думской кампанией 2021 года, предвыборная программа... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T21:12
дмитрий медведев
госдума рф
единая россия
политика
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дмитрий медведев, госдума рф, единая россия, политика

Медведев призвал сделать предвыборную программу "Единой России" народной

21:12 23.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина ШтукинаДмитрий Медведев во время встречи в режиме видеоконференции с участниками кадрового проекта "ПолитСтартап"
Дмитрий Медведев во время встречи в режиме видеоконференции с участниками кадрового проекта ПолитСтартап
© РИА Новости / Екатерина Штукина
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает, что предстоящие выборы станут важным этапом перед думской кампанией 2021 года, предвыборная программа партии должна стать народной, сообщает пресс-служба ЕР.
Медведев в четверг провел заседание бюро высшего совета партии.
"В ходе заседания председатель "Единой России" Дмитрий Медведев отметил, что предстоящие выборы станут важным этапом перед думской кампанией 2021 года. И подчеркнул, что предвыборная программа "Единой России" должна стать народной", - говорится в сообщении.
"Я часто провожу встречи с предпринимателями, гражданскими активистами, молодежью, врачебным сообществом. У многих есть конструктивные предложения, которые необходимо прорабатывать, в том числе совместно с органами исполнительной власти, и включать в программу", - приводит пресс-служба слова Медведева.
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Дмитрий МедведевГосдума РФЕдиная РоссияПолитика
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