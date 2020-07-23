Медведев призвал сделать предвыборную программу "Единой России" народной

"Я часто провожу встречи с предпринимателями, гражданскими активистами, молодежью, врачебным сообществом. У многих есть конструктивные предложения, которые необходимо прорабатывать, в том числе совместно с органами исполнительной власти, и включать в программу", - приводит пресс-служба слова Медведева.