Медведев призвал сделать предвыборную программу "Единой России" народной

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает, что предстоящие выборы станут важным этапом перед думской кампанией 2021 года, предвыборная программа партии должна стать народной, сообщает пресс-служба ЕР.
Медведев в четверг провел заседание бюро высшего совета партии.
"В ходе заседания председатель "Единой России" Дмитрий Медведев отметил, что предстоящие выборы станут важным этапом перед думской кампанией 2021 года. И подчеркнул, что предвыборная программа "Единой России" должна стать народной", - говорится в сообщении.
"Я часто провожу встречи с предпринимателями, гражданскими активистами, молодежью, врачебным сообществом. У многих есть конструктивные предложения, которые необходимо прорабатывать, в том числе совместно с органами исполнительной власти, и включать в программу", - приводит пресс-служба слова Медведева.