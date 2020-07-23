Никитин предложил разработать федеральный проект по мониторингу экологии

УФА, 23 июл – РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на заседании рабочей группы Госсовета предложил разработать отдельный федеральный проект по мониторингу окружающей среды.

"Отдельно хочу остановиться на увязке мероприятий национального проекта "Экология" с их влиянием на здоровье людей. Приоритет при выборе проектов должен осуществляться с учетом текущего вреда здоровью людей и ожидаемых эффектов. При более детальном анализе последствий выбросов загрязняющих веществ для здоровья жителей, с учетом лимита бюджетных средств, можно определить перечень населенных пунктов, в которых, например, наиболее остро стоит вопрос с онкологическими заболеваниями, заболеваниями органов дыхания, и рассматривать такие города как приоритетные", - заявил Никитин на заседании рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Экология и природные ресурсы", руководителем которой он является.

Никитин также предложил разработать отдельный федеральный проект по мониторингу окружающей среды. "Объективные знания о состоянии атмосферного воздуха, водных объектов, почв необходимы, в том числе для оценки эффективности тех мероприятий, которые реализуются в рамках национального проекта "Экология", - сказал губернатор Нижегородской области

Никитин отметил, что в национальном проекте есть положения об инфраструктуре для обращения с отходами I-II классов опасности, твердыми коммунальными отходами, о ликвидации объектов накопленного экологического ущерба. Но, по его словам, за рамками остались медицинские, биологические, промышленные отходы. "Есть основания для того, чтобы распространить действие нацпроекта на все виды отходов, в том числе III-V классов опасности", - сказал губернатор региона.