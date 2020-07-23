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Нижегородская область
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Никитин предложил разработать федеральный проект по мониторингу экологии
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на заседании рабочей группы Госсовета предложил разработать отдельный федеральный проект по мониторингу окружающей РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T21:05
нижегородская область
глеб никитин
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глеб никитин, нижегородская область

Никитин предложил разработать федеральный проект по мониторингу экологии

21:05 23.07.2020
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© Фото предоставлено пресс-службой Нижегородской областиГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© Фото предоставлено пресс-службой Нижегородской области
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Архивное фото
УФА, 23 июл – РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на заседании рабочей группы Госсовета предложил разработать отдельный федеральный проект по мониторингу окружающей среды.
"Отдельно хочу остановиться на увязке мероприятий национального проекта "Экология" с их влиянием на здоровье людей. Приоритет при выборе проектов должен осуществляться с учетом текущего вреда здоровью людей и ожидаемых эффектов. При более детальном анализе последствий выбросов загрязняющих веществ для здоровья жителей, с учетом лимита бюджетных средств, можно определить перечень населенных пунктов, в которых, например, наиболее остро стоит вопрос с онкологическими заболеваниями, заболеваниями органов дыхания, и рассматривать такие города как приоритетные", - заявил Никитин на заседании рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Экология и природные ресурсы", руководителем которой он является.
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Никитин также предложил разработать отдельный федеральный проект по мониторингу окружающей среды. "Объективные знания о состоянии атмосферного воздуха, водных объектов, почв необходимы, в том числе для оценки эффективности тех мероприятий, которые реализуются в рамках национального проекта "Экология", - сказал губернатор Нижегородской области.
Никитин отметил, что в национальном проекте есть положения об инфраструктуре для обращения с отходами I-II классов опасности, твердыми коммунальными отходами, о ликвидации объектов накопленного экологического ущерба. Но, по его словам, за рамками остались медицинские, биологические, промышленные отходы. "Есть основания для того, чтобы распространить действие нацпроекта на все виды отходов, в том числе III-V классов опасности", - сказал губернатор региона.
По его словам, "требуется общая концепция обращения с отходами: в ней должна быть предусмотрена минимизация доли неутилизированных отходов". "В такой ситуации можно говорить о развитии рынка вторичных ресурсов с необходимыми мерами государственной поддержки и о внедрении новых технологий", - добавил он.
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Нижегородская областьГлеб НикитинНижегородская область
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