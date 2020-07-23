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"Авито" и "Юла" опровергли сообщения об утечке данных пользователей
Появившиеся в интернете базы с информацией о пользователях онлайн-сервисов для размещения объявлений "Авито" и "Юла" содержат лишь публичные сведения, ни о... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T21:03
технологии
общество
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/150950/32/1509503263_0:0:2867:1613_1400x0_80_0_0_447dc2a7818118f8173c5e23cde00198.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
технологии, общество

"Авито" и "Юла" опровергли сообщения об утечке данных пользователей

21:03 23.07.2020
410
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОфис компании Avito в Москве
Офис компании Avito в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Появившиеся в интернете базы с информацией о пользователях онлайн-сервисов для размещения объявлений "Авито" и "Юла" содержат лишь публичные сведения, ни о какой утечке персональных данных речи не идет, заявили РИА Новости в пресс-службах сервисов.
Ранее в четверг газета "Коммерсант" написала, что обнаружила на одном их хакерских форумов в открытом доступе базы с личными данными около 600 тысяч пользователей сайтов объявлений "Авито" и "Юла", в которых якобы содержатся, в числе прочего, адреса и номера телефонов. По данным газеты, каталог представляет собой шесть файлов (три из них — базы "Авито", три — "Юлы"), в каждом из них содержится около 100 тысяч строк с регионом, номером телефона пользователя, адресом, категорией товаров, которые он выставил на продажу, и часовым поясом.
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В пресс-службах сервисов заявили, что файлы содержат лишь публичную информацию.
"Мы проверили все три части базы, в каждой из них содержится по 100 тысяч уникальных записей. Ни паролей (или их хэшей), ни e-mail, ни какой-либо другой закрытой информации мы не обнаружили. Таким образом, база полностью состоит из публичной информации, которая доступна у нас на сайте и может быть собрана парсингом. Ни о какой утечке данных речи и не идет", - заявили в пресс-службе "Авито".
"Выложенные файлы не содержат личных данных пользователей "Юлы". В них есть лишь информация, которую любой мог получить напрямую с сайта, либо спарсив (скопировав с помощью скриптов) объявления", - заверили в пресс-службе "Юлы".
Там также подчеркнули, что "Юла" крайне внимательно относится к безопасности своих пользователей и сохранности их данных. "Мы не раскрываем информацию об адресах из объявления даже при парсинге (и это видно в файлах) и даем возможность нашим пользователям полностью скрывать свои телефонные номера, принимая звонки только через приложение сервиса", - сказали в компании.
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