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Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Компания GSC на презентации Xbox представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T22:51
технологии
в мире
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Я себе открытый мир представляю так, в любое здание, в любой дом можно войти, везде чем нибудь поживиться. Или там опять 90% построек будут прямоугольниками с декорациями?
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
технологии, в мире

Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

21:02 23.07.2020 (обновлено: 22:51 23.07.2020)
39400
МОСКВА, 23 июля — РИА Новости. Компания GSC на презентации Xbox представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2.
Ролик опубликовали на YouTube-канале консоли.
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"Изучите один из крупнейших на сегодня открытых миров, наполненный радиацией, мутантами и аномалиями", — говорится в описании ролика.
В трейлере поклонники игры могут заметить знакомые им по первой части локации, например место, где у костра сидят люди с гитарой. Останутся и старые механики: в частности, проверка аномалий при помощи болтов.
Игра выйдет на новом Xbox Series X и PC и станет сразу доступна подписчикам Xbox Game Pass.
Первая часть игры "S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля" от украинской студии GSC вышла в 2007 году и стала одной из самых популярных RPG своего времени. В 2008 и 2009 годах выпускали дополнения — "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо" и "S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти".
После этого разработчики неоднократно заявляли о планах выпустить продолжение серии, однако его выход постоянно переносили. Пока дату релиза держат в секрете.
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ТехнологииВ мире
Популярные комментарии
Я себе открытый мир представляю так, в любое здание, в любой дом можно войти, везде чем нибудь поживиться. Или там опять 90% построек будут прямоугольниками с декорациями?
23 июля, 21:43
Александр Сергеевич
3110105
Дай угадаю ТТХ-i9-видео 4 гига,оперативка 32!!!
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nnick74.ponomarev
16122204
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