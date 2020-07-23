Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

МОСКВА, 23 июля — РИА Новости. Компания GSC на презентации Xbox представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2.

"Изучите один из крупнейших на сегодня открытых миров, наполненный радиацией, мутантами и аномалиями", — говорится в описании ролика.

В трейлере поклонники игры могут заметить знакомые им по первой части локации, например место, где у костра сидят люди с гитарой. Останутся и старые механики: в частности, проверка аномалий при помощи болтов.

Игра выйдет на новом Xbox Series X и PC и станет сразу доступна подписчикам Xbox Game Pass.

Первая часть игры "S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля" от украинской студии GSC вышла в 2007 году и стала одной из самых популярных RPG своего времени. В 2008 и 2009 годах выпускали дополнения — "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо" и "S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти".