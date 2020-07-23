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Министр нефти Венесуэлы вылечился от коронавируса
Вице-президент по экономике и министр нефти Венесуэлы Тарек Эль-Айссами заявил, что полностью вылечился от коронавируса. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T20:54
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
тарек эль-айссами
венесуэла
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, тарек эль-айссами, венесуэла, в мире

Министр нефти Венесуэлы вылечился от коронавируса

20:54 23.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВице-президент Боливарианской Республики Венесуэла по вопросам экономической политики Тарек Эль-Айссами
Вице-президент Боливарианской Республики Венесуэла по вопросам экономической политики Тарек Эль-Айссами
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вице-президент Боливарианской Республики Венесуэла по вопросам экономической политики Тарек Эль-Айссами. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Вице-президент по экономике и министр нефти Венесуэлы Тарек Эль-Айссами заявил, что полностью вылечился от коронавируса.
Тарек Эль-Айссами 10 июля заявил, что заболел COVID-19.
"День 15-й. Благодаря … постельному режиму ... и строгому лечению сегодня я абсолютно здоров, и победа над этим ужасным вирусом стала необратимой", - написал он в Twitter.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Тарек Эль-АйссамиВенесуэлаВ мире
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