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За сутки от коронавируса выздоровели 74 российских военных
Свыше 8,3 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, в том числе за сутки выздоровели 74 человека, сообщается в бюллетене Минобороны РФ. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T20:42
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коронавирус в россии
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), общество

За сутки от коронавируса выздоровели 74 российских военных

20:42 23.07.2020
155
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкМедики в клинико-диагностической лаборатории сборного пункта военного комиссариата Ростовской области
Медики в клинико-диагностической лаборатории сборного пункта военного комиссариата Ростовской области
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Свыше 8,3 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, в том числе за сутки выздоровели 74 человека, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в Вооруженных Силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 74 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных Силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 8380 человек", - говорится в сообщении.
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Общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 993.
На 23 июля в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлены 1172 военнослужащих с положительными результатами тестирования. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 207 военных.
Общая численность военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 16 многофункциональных медцентрах Минобороны РФ, составляет 835.
В Минобороны отметили, что в течение месяца число выздоравливающих превышает количество заболевших коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Общество
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