За сутки от коронавируса выздоровели 74 российских военных

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Свыше 8,3 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, в том числе за сутки выздоровели 74 человека, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в Вооруженных Силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 74 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных Силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 8380 человек", - говорится в сообщении.
Общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 993.
На 23 июля в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлены 1172 военнослужащих с положительными результатами тестирования. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 207 военных.
Общая численность военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 16 многофункциональных медцентрах Минобороны РФ, составляет 835.
В Минобороны отметили, что в течение месяца число выздоравливающих превышает количество заболевших коронавирусом.
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