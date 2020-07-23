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Росстат сообщил о росте цен на бензин в июле
Средняя розничная цена на бензин в России с 13 по 19 июля увеличилась на 7 копеек, или 0,2%, по сравнению с предыдущей неделей - до 45,54 рубля за литр, а... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T20:38
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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РИА Новости
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353
60
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство энергетики рф (минэнерго россии), аи-98, аи-92, аи-95, экономика

Росстат сообщил о росте цен на бензин в июле

20:38 23.07.2020
1093
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМужчина заправляет свой автомобиль на одной из АЗС в Москве
Мужчина заправляет свой автомобиль на одной из АЗС в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Мужчина заправляет свой автомобиль на одной из АЗС в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Средняя розничная цена на бензин в России с 13 по 19 июля увеличилась на 7 копеек, или 0,2%, по сравнению с предыдущей неделей - до 45,54 рубля за литр, а дизельное топливо, напротив, подешевело на 1 копейку, до 48,01 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата.
По данным статистического ведомства, к 20 июля средняя розничная цена на бензин марки Аи-92 выросла на 5 копеек, до 43,02 рубля за литр, Аи-95 - на 8 копеек, до 46,69 рубля за литр, Аи-98 - на 10 копеек, до 52,63 рубля за литр.
Министр энергетики РФ Александр Новак выступает на заседании Совета Федерации РФ
16 июля, 23:55
Новак оценил рост цен на бензин и дизтопливо в России
Рост цен на бензин отмечен в 55 центрах субъектов РФ. Более всего он подорожал в Салехарде и Тюмени - на 1,7% и 1,1% соответственно. При этом снижение цен на бензин было зафиксировано в Севастополе – на 0,9%, Симферополе – на 0,5%, Петрозаводске – на 0,2%.
В Москве за прошедший период цены на автомобильный бензин выросли на 0,2%, в Санкт-Петербурге – на 0,1%.
Что касается производства бензина в РФ, то в период с 13 по 19 июля оно снизилось на 1,6% по сравнению с предыдущей неделей - до 794,8 тысячи тонн, дизельного топлива - выросло на 0,2%, до 1,46 миллиона тонн. В июне производство бензина в РФ выросло по отношению к маю на 29,1%, а к июню 2019 года снизилось на 1,8% - до 3,219 миллиона тонн. Выпуск дизельного топлива в июне снизился на 3,4% к маю и на 4,4% к июню прошлого года - до 6 миллионов тонн.
Согласно ожиданиям Минэнерго, производство бензина в РФ в июле, как ожидается, вырастет до 3,55 миллиона тонн.
Заправочная колонка
15 июля, 19:28
На крымских АЗС снизятся цены на топливо
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РоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)АИ-98АИ-92АИ-95Экономика
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