https://ria.ru/20200723/1574823977.html
Росстат сообщил о росте цен на бензин в июле
Средняя розничная цена на бензин в России с 13 по 19 июля увеличилась на 7 копеек, или 0,2%, по сравнению с предыдущей неделей - до 45,54 рубля за литр, а... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T20:38
2020-07-23T20:38
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
аи-98
аи-92
аи-95
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство энергетики рф (минэнерго россии), аи-98, аи-92, аи-95, экономика
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости.
Средняя розничная цена на бензин в России с 13 по 19 июля увеличилась на 7 копеек, или 0,2%, по сравнению с предыдущей неделей - до 45,54 рубля за литр, а дизельное топливо, напротив, подешевело на 1 копейку, до 48,01 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата
.
По данным статистического ведомства, к 20 июля средняя розничная цена на бензин марки Аи-92
выросла на 5 копеек, до 43,02 рубля за литр, Аи-95
- на 8 копеек, до 46,69 рубля за литр, Аи-98
- на 10 копеек, до 52,63 рубля за литр.
Рост цен на бензин отмечен в 55 центрах субъектов РФ. Более всего он подорожал в Салехарде и Тюмени - на 1,7% и 1,1% соответственно. При этом снижение цен на бензин было зафиксировано в Севастополе – на 0,9%, Симферополе – на 0,5%, Петрозаводске – на 0,2%.
В Москве за прошедший период цены на автомобильный бензин выросли на 0,2%, в Санкт-Петербурге – на 0,1%.
Что касается производства бензина в РФ, то в период с 13 по 19 июля оно снизилось на 1,6% по сравнению с предыдущей неделей - до 794,8 тысячи тонн, дизельного топлива - выросло на 0,2%, до 1,46 миллиона тонн. В июне производство бензина в РФ выросло по отношению к маю на 29,1%, а к июню 2019 года снизилось на 1,8% - до 3,219 миллиона тонн. Выпуск дизельного топлива в июне снизился на 3,4% к маю и на 4,4% к июню прошлого года - до 6 миллионов тонн.
Согласно ожиданиям Минэнерго
, производство бензина в РФ в июле, как ожидается, вырастет до 3,55 миллиона тонн.