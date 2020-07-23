Росстат сообщил о росте цен на бензин в июле

Рост цен на бензин отмечен в 55 центрах субъектов РФ. Более всего он подорожал в Салехарде и Тюмени - на 1,7% и 1,1% соответственно. При этом снижение цен на бензин было зафиксировано в Севастополе – на 0,9%, Симферополе – на 0,5%, Петрозаводске – на 0,2%.

Что касается производства бензина в РФ, то в период с 13 по 19 июля оно снизилось на 1,6% по сравнению с предыдущей неделей - до 794,8 тысячи тонн, дизельного топлива - выросло на 0,2%, до 1,46 миллиона тонн. В июне производство бензина в РФ выросло по отношению к маю на 29,1%, а к июню 2019 года снизилось на 1,8% - до 3,219 миллиона тонн. Выпуск дизельного топлива в июне снизился на 3,4% к маю и на 4,4% к июню прошлого года - до 6 миллионов тонн.