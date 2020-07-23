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Помпео заявил о 50 годах "советской оккупации" Балтийских стран
Госсекретарь Майк Помпео опубликовал в Twitter видеообращение, где заявил о "полувековой советской оккупации" Прибалтики. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T20:55
россия
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Заявляю о 450 годах англосаксонской оккупации индейских стран
62
Ездили, смотрели, действительно - промышленность угроблена, сельское хозяйство не конкурентно в Европе. Просто рабы европейских стран, нахлебники , под США полностью на всех четырёх.
54
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россия
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латвия
ссср
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574735768_0:176:3072:1904_1400x0_80_0_0_a8e535ed7ef2bab57cc9326594ae5774.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, майк помпео, эстония, латвия, ссср, литва, в мире

Помпео заявил о 50 годах "советской оккупации" Балтийских стран

20:37 23.07.2020 (обновлено: 20:55 23.07.2020)
2409
© REUTERS / Mads Claus Rasmussen/Ritzau ScanpixГоссекретарь США Майк Помпео в Копенгагене
Госсекретарь США Майк Помпео в Копенгагене
© REUTERS / Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Госсекретарь Майк Помпео опубликовал в Twitter видеообращение, где заявил о "полувековой советской оккупации" Прибалтики.
"В 1940 году Советский Союз насильно и незаконно аннексировал Эстонию, Латвию и Литву. На протяжении пяти десятилетий <...> Соединенные Штаты оставались верны признанию суверенитета балтийских государств и защищали их свободу", — сказал он.
Здание Министерства иностранных дел РФ
25 июня, 19:05
В МИД ответили на слова премьера Латвии о "советской оккупации"
В ролике дипломат назвал события 1991 года "освобождением" стран Балтии.
Российская сторона неоднократно заявляла, что об оккупации советскими войсками этих территорий не может быть речи. Так, МИД отмечал, что присоединение Литвы, Латвии и Эстонии к СССР полностью соответствовало нормам международного права того времени. Применение термина "оккупация" некорректно, поскольку между Советским Союзом и прибалтийскими государствами не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе и с явно выраженного согласия существовавших в этих республиках властей. Более того, в этих странах во время их пребывания в составе СССР (за исключением времени оккупации Германией) действовали национальные органы власти.
13563112968
Обсудить 113
РоссияМайк ПомпеоЭстонияЛатвияСССРЛитваВ мире
Популярные комментарии
Заявляю о 450 годах англосаксонской оккупации индейских стран
23 июля, 20:57
Василий Иванов
5560001
Ездили, смотрели, действительно - промышленность угроблена, сельское хозяйство не конкурентно в Европе. Просто рабы европейских стран, нахлебники , под США полностью на всех четырёх.
23 июля, 20:52
Александр Невский
5000103
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