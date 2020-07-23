https://ria.ru/20200723/1574823880.html
Помпео заявил о 50 годах "советской оккупации" Балтийских стран
Госсекретарь Майк Помпео опубликовал в Twitter видеообращение, где заявил о "полувековой советской оккупации" Прибалтики. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T20:37
2020-07-23T20:55
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https://ria.ru/20200625/1573484334.html
Василий Иванов
Заявляю о 450 годах англосаксонской оккупации индейских стран
62
Александр Невский
Ездили, смотрели, действительно - промышленность угроблена, сельское хозяйство не конкурентно в Европе. Просто рабы европейских стран, нахлебники , под США полностью на всех четырёх.
54
113
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574735768_0:176:3072:1904_1400x0_80_0_0_a8e535ed7ef2bab57cc9326594ae5774.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, майк помпео, эстония, латвия, ссср, литва, в мире