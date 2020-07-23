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Рязанская область
Рязанская область
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Любимов отметил достижения рязанских аграриев
Сельхозпроизводители Рязанской области не раз доказывали, что могут решать самые сложные задачи, а потому непростой 2020 год они завершат на "отлично", заявил... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T20:35
рязанская область
николай любимов
рязанская область
фосагро
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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николай любимов, рязанская область, фосагро

Любимов отметил достижения рязанских аграриев

20:35 23.07.2020
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Зерна пшеницы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Зерна пшеницы. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 23 июл - РИА Новости. Сельхозпроизводители Рязанской области не раз доказывали, что могут решать самые сложные задачи, а потому непростой 2020 год они завершат на "отлично", заявил губернатор региона Николай Любимов на открытии инновационной агропромышленной выставке-форуме "День поля Рязанской области - 2020".
В этом году впервые программа агрофорума стала двухдневной. В числе основных мероприятий – выставка, где представляют свою продукцию более 70 ведущих российских и зарубежных производителей сельхозтехники, оборудования, средств защиты растений, удобрений, семян различных агрокультур. Предусмотрена демонстрация передовой техники в работе, опытных площадок, где выращиваются перспективные сорта сельскохозяйственных культур.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
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"Этот форум в рязанском регионе проводится ежегодно и уже стал не просто праздником начала уборочной кампании, а крупной межрегиональной площадкой для деловых встреч. Здесь демонстрируются лучшие практики, инновационные разработки, современная техника. Работники агропромышленного комплекса и смежных отраслей на полях форума обсуждают актуальные проблемы, делятся своим опытом, новинками, передовыми технологиями – всем тем, что позволяет нашим аграриям эффективно работать и добиваться высоких результатов", - сказал Любимов, приветствуя на форуме работников АПК и бизнес-партнеров.
Губернатор отметил, что АПК для региона – один из стратегически значимых векторов экономики. По его словам, сельскохозяйственная отрасль даже в самый сложный период пандемии продолжала свою полноценную деятельность: по плану прошла посевная, работали животноводческие комплексы и предприятия переработки. Индекс производства сельскохозяйственной продукции за пять месяцев 2020 года составил 106,2%.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
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"Сельское хозяйство в Рязанской области успешно развивается, растут объемы производства как в растениеводстве, так и в животноводстве. Во многом этому способствует мощная государственная поддержка, которую получает агропромышленный комплекс по госпрограммам, в рамках национальных проектов. Очень важно, чтобы вложенные средства принесли максимальный эффект. В числе первостепенных задач - рост объемов импортозамещения, переработки, качества рязанской продукции и увеличение экспортного потенциала предприятий АПК", – заявил губернатор.
По словам Любимова, хорошие результаты приносит совместная работа аграриев, правительства региона и районных администраций по возвращению в сельхозоборот неиспользуемой пашни, что позволило серьезно увеличить посевную площадь в Рязанской области и перешагнуть рубеж в 1 миллион гектаров, впервые с 2000 года. Устойчиво растет производство молока, поголовье высокопродуктивного скота. Важной задачей является успешное проведение уборочной кампании.
"Аграрии Рязанской области уже не раз доказывали, что им по плечу самые сложные задачи. И я уверен, что и непростой 2020 год с его новыми вызовами мы завершим, как всегда на "отлично", – сказал Любимов.
В рамках деловой программы форума состоялась рабочая встреча Любимова и гендиректора крупнейшей российской сети дистрибуции минеральных удобрений "ФосАгро-Регион" (Группа "ФосАгро") Андрея Вовка. По словам Вовка, за последние три года "ФосАгро-Регион" увеличила поставки фосфорных и комплексных минеральных удобрений в Рязанскую область более чем в два раза. При этом компания видит значительный потенциал увеличения объемов применения агротехнологий, в основе которых – современные минеральные удобрения с улучшенными экологическими характеристиками.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
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Гендиректор "ФосАгро-Регион" отметил возможность оптимизации затрат аграриев на хранение минеральных удобрений и их доставку в поля за счет создания в Рязанской области логистических центров "ФосАгро-Регион". По его словам, наличие в регионе современных складских комплексов позволит заблаговременно создавать запасы минеральных удобрений вблизи сельхозугодий и обеспечит возможность соблюдения оптимальных агрономических сроков их применения, что особенно важно в период сезонных полевых работ.
"Благоприятный инвестиционный климат, созданный в Рязанской области при поддержке губернатора, и растущий спрос на минеральные удобрения со стороны регионального АПК позволяют рассматривать возможность запуска собственных центров дистрибуции минеральных удобрений "ФосАгро-Регион" в Рязанской области уже в следующем году", – сказал Вовк.
Любимов поддержал инициативу компании по расширению работы с рязанскими сельхозпредприятиями.
"Развитие агропромышленного комплекса – одна из наших приоритетных задач. Ее эффективному решению способствует рост инвестиций, направленных на создание крупных инфраструктурных объектов. С учетом того, что "ФосАгро" – один из крупнейших производителей в России, и спрос на продукцию компании в Рязанской области растет, мы поддерживаем планы "ФосАгро-Регион" по развитию логистической сети. Уверен, что в будущем реализация этих проектов благоприятно скажется и на урожае, и на рентабельности наших сельхозтоваропроизводителей", – сказал губернатор.
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Рязанская областьНиколай ЛюбимовРязанская областьФосАгро
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