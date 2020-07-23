Любимов отметил достижения рязанских аграриев

РЯЗАНЬ, 23 июл - РИА Новости. Сельхозпроизводители Сельхозпроизводители Рязанской области не раз доказывали, что могут решать самые сложные задачи, а потому непростой 2020 год они завершат на "отлично", заявил губернатор региона Николай Любимов на открытии инновационной агропромышленной выставке-форуме "День поля Рязанской области - 2020".

В этом году впервые программа агрофорума стала двухдневной. В числе основных мероприятий – выставка, где представляют свою продукцию более 70 ведущих российских и зарубежных производителей сельхозтехники, оборудования, средств защиты растений, удобрений, семян различных агрокультур. Предусмотрена демонстрация передовой техники в работе, опытных площадок, где выращиваются перспективные сорта сельскохозяйственных культур.

"Этот форум в рязанском регионе проводится ежегодно и уже стал не просто праздником начала уборочной кампании, а крупной межрегиональной площадкой для деловых встреч. Здесь демонстрируются лучшие практики, инновационные разработки, современная техника. Работники агропромышленного комплекса и смежных отраслей на полях форума обсуждают актуальные проблемы, делятся своим опытом, новинками, передовыми технологиями – всем тем, что позволяет нашим аграриям эффективно работать и добиваться высоких результатов", - сказал Любимов, приветствуя на форуме работников АПК и бизнес-партнеров.

Губернатор отметил, что АПК для региона – один из стратегически значимых векторов экономики. По его словам, сельскохозяйственная отрасль даже в самый сложный период пандемии продолжала свою полноценную деятельность: по плану прошла посевная, работали животноводческие комплексы и предприятия переработки. Индекс производства сельскохозяйственной продукции за пять месяцев 2020 года составил 106,2%.

"Сельское хозяйство в Рязанской области успешно развивается, растут объемы производства как в растениеводстве, так и в животноводстве. Во многом этому способствует мощная государственная поддержка, которую получает агропромышленный комплекс по госпрограммам, в рамках национальных проектов. Очень важно, чтобы вложенные средства принесли максимальный эффект. В числе первостепенных задач - рост объемов импортозамещения, переработки, качества рязанской продукции и увеличение экспортного потенциала предприятий АПК", – заявил губернатор.

По словам Любимова, хорошие результаты приносит совместная работа аграриев, правительства региона и районных администраций по возвращению в сельхозоборот неиспользуемой пашни, что позволило серьезно увеличить посевную площадь в Рязанской области и перешагнуть рубеж в 1 миллион гектаров, впервые с 2000 года. Устойчиво растет производство молока, поголовье высокопродуктивного скота. Важной задачей является успешное проведение уборочной кампании.

"Аграрии Рязанской области уже не раз доказывали, что им по плечу самые сложные задачи. И я уверен, что и непростой 2020 год с его новыми вызовами мы завершим, как всегда на "отлично", – сказал Любимов.

В рамках деловой программы форума состоялась рабочая встреча Любимова и гендиректора крупнейшей российской сети дистрибуции минеральных удобрений "ФосАгро-Регион" (Группа "ФосАгро") Андрея Вовка. По словам Вовка, за последние три года "ФосАгро-Регион" увеличила поставки фосфорных и комплексных минеральных удобрений в Рязанскую область более чем в два раза. При этом компания видит значительный потенциал увеличения объемов применения агротехнологий, в основе которых – современные минеральные удобрения с улучшенными экологическими характеристиками.

Гендиректор "ФосАгро-Регион" отметил возможность оптимизации затрат аграриев на хранение минеральных удобрений и их доставку в поля за счет создания в Рязанской области логистических центров "ФосАгро-Регион". По его словам, наличие в регионе современных складских комплексов позволит заблаговременно создавать запасы минеральных удобрений вблизи сельхозугодий и обеспечит возможность соблюдения оптимальных агрономических сроков их применения, что особенно важно в период сезонных полевых работ.

"Благоприятный инвестиционный климат, созданный в Рязанской области при поддержке губернатора, и растущий спрос на минеральные удобрения со стороны регионального АПК позволяют рассматривать возможность запуска собственных центров дистрибуции минеральных удобрений "ФосАгро-Регион" в Рязанской области уже в следующем году", – сказал Вовк.

Любимов поддержал инициативу компании по расширению работы с рязанскими сельхозпредприятиями.