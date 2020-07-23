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Лукашевич прокомментировал нападение на журналистов Первого канала в США
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич в четверг назвал недопустимым нападение американской полиции на съемочную группу Первого канала в Портленде и... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T20:32
обсе
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обсе, александр лукашевич, портленд, сша, в мире

Лукашевич прокомментировал нападение на журналистов Первого канала в США

20:32 23.07.2020
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© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
ВЕНА, 23 июл - РИА Новости. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич в четверг назвал недопустимым нападение американской полиции на съемочную группу Первого канала в Портленде и призвал Вашингтон обеспечить надлежащее отношение к журналистам в соответствии с международными обязательствами.
Ранее российские журналисты подверглись нападению американских полицейских при освещении протестов в Портленде. Они снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд. В здании разместились федеральные правоохранительные силы, введенные в город, несмотря на недовольство местных властей. Оба подвергшихся атаке журналиста были с бейджами с надписью "Пресса".
Сотрудники полиции у здания федерального суда в Портленде во время протестов
Вчера, 18:51
Госдеп прокомментировал нападение полиции на журналистов Первого канала
"Считаем недопустимым намеренные агрессивные действия американских правоохранительных структур против представителей печати. Требуем от американских властей обеспечить надлежащее отношение к журналистам в соответствии с международными обязательствами в области прав человека и свободы СМИ", - сказал Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.
По его словам, в условиях текущего кризиса в организации, когда пост представителя по вопросам свободы СМИ остается вакантным, на государствах-участниках лежит особая ответственность за обеспечение прав репортеров.
"В этой связи хотелось бы напомнить американским коллегам о важных посылах, заложенных в решении Миланского СМИД ОБСЕ по безопасности журналистов, и призвать их со всей серьезностью и ответственностью отнестись к обеспечению благоприятных условий для профессиональной деятельности представителей медиа и мерам по их защите", - заключил постпред.
Протесты в Портленде
22 июля, 13:27
Первый канал рассказал подробности нападения на журналистов в США
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ОБСЕАлександр ЛукашевичПортлендСШАВ мире
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