https://ria.ru/20200723/1574823627.html
Лукашевич прокомментировал нападение на журналистов Первого канала в США
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич в четверг назвал недопустимым нападение американской полиции на съемочную группу Первого канала в Портленде и... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T20:32
2020-07-23T20:32
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александр лукашевич
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обсе, александр лукашевич, портленд, сша, в мире
ВЕНА, 23 июл - РИА Новости.
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
в четверг назвал недопустимым нападение американской полиции на съемочную группу Первого канала в Портленде
и призвал Вашингтон
обеспечить надлежащее отношение к журналистам в соответствии с международными обязательствами.
Ранее российские журналисты подверглись нападению американских полицейских при освещении протестов в Портленде. Они снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд. В здании разместились федеральные правоохранительные силы, введенные в город, несмотря на недовольство местных властей. Оба подвергшихся атаке журналиста были с бейджами с надписью "Пресса".
"Считаем недопустимым намеренные агрессивные действия американских правоохранительных структур против представителей печати. Требуем от американских властей обеспечить надлежащее отношение к журналистам в соответствии с международными обязательствами в области прав человека и свободы СМИ", - сказал Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.
По его словам, в условиях текущего кризиса в организации, когда пост представителя по вопросам свободы СМИ остается вакантным, на государствах-участниках лежит особая ответственность за обеспечение прав репортеров.
"В этой связи хотелось бы напомнить американским коллегам о важных посылах, заложенных в решении Миланского СМИД ОБСЕ по безопасности журналистов, и призвать их со всей серьезностью и ответственностью отнестись к обеспечению благоприятных условий для профессиональной деятельности представителей медиа и мерам по их защите", - заключил постпред.