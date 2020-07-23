Американский суд отказался публиковать записи со встречи Путина и Трампа

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019

ВАШИНГТОН, 23 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Суд в США отказался публиковать записи американского переводчика на встрече Владимира Путина. Суд в США отказался публиковать записи американского переводчика на встрече Дональда Трампа

Судья Тревор Макфадден постановил, что записи не имеют статуса федеральных документов и потому истцы в лице двух неправительственных организаций не могут потребовать от Госдепартамента опубликовать их.

Речь идет о встрече президентов на полях саммита G20 в Гамбурге в 2017 году. Газета Washington Post утверждала, что Трамп лично отобрал конспект встречи у переводчика Госдепа Юрия Шкейрова. Неправительственные организации потребовали обнародовать записи на фоне слухов о "российских связях" Трампа.

На встрече также присутствовали глава МИД Сергей Лавров, тогдашний госсекретарь США Рекс Тиллерсон и два переводчика.

"Заметки, а не федеральные документы"

Суд подробно рассмотрел определение закона, какие записи считаются федеральными документами. Госдеп заверил, что записи переводчиков не содержат уникальной информации или комментариев — это скорее "заметки, помогающие краткосрочному запоминанию".

Суд с этим согласился и добавил, что, даже если бы заметки переводчика содержали уникальную информацию, их не распространяют для служебного пользования, а значит, они не подпадают под определение правительственных документов в федеральном законе.

Истцы заявляли, что на основании записей можно сделать выводы, которые Госдеп по каким-то причинам может скрывать, но суд не счел эти доводы убедительными.

В своем решении судья цитировал Евангелие и популярный мюзикл "Гамильтон".