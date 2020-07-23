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Американский суд отказался публиковать записи со встречи Путина и Трампа
Суд в США отказался публиковать записи американского переводчика на встрече Дональда Трампа и Владимира Путина. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T22:58
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353
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россия, дональд трамп, владимир путин, сша, в мире

Американский суд отказался публиковать записи со встречи Путина и Трампа

20:27 23.07.2020 (обновлено: 22:58 23.07.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 23 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Суд в США отказался публиковать записи американского переводчика на встрече Дональда Трампа и Владимира Путина.
Судья Тревор Макфадден постановил, что записи не имеют статуса федеральных документов и потому истцы в лице двух неправительственных организаций не могут потребовать от Госдепартамента опубликовать их.
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Речь идет о встрече президентов на полях саммита G20 в Гамбурге в 2017 году. Газета Washington Post утверждала, что Трамп лично отобрал конспект встречи у переводчика Госдепа Юрия Шкейрова. Неправительственные организации потребовали обнародовать записи на фоне слухов о "российских связях" Трампа.
На встрече также присутствовали глава МИД Сергей Лавров, тогдашний госсекретарь США Рекс Тиллерсон и два переводчика.

"Заметки, а не федеральные документы"

Суд подробно рассмотрел определение закона, какие записи считаются федеральными документами. Госдеп заверил, что записи переводчиков не содержат уникальной информации или комментариев — это скорее "заметки, помогающие краткосрочному запоминанию".
Суд с этим согласился и добавил, что, даже если бы заметки переводчика содержали уникальную информацию, их не распространяют для служебного пользования, а значит, они не подпадают под определение правительственных документов в федеральном законе.
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Без Путина никак. Трамп предпочел "вмешательство" "бестолковому" БайденуРади победы на выборах и едкое словцо в адрес конкурентов вполне к месту. В этой логике Дональд Трамп занялся сравнением умственных способностей своего оппонента с уровнем мировых лидеров.
Истцы заявляли, что на основании записей можно сделать выводы, которые Госдеп по каким-то причинам может скрывать, но суд не счел эти доводы убедительными.
В своем решении судья цитировал Евангелие и популярный мюзикл "Гамильтон".
По его словам, о содержании встречи Путина и Трампа судить не легче, чем о знаменитых закрытых переговорах отцов-основателей США Александра Гамильтона, Томаса Джефферсона и Джеймса Мэдисона, на которых были приняты исторические решения, в том числе и о месте, где расположится будущая столица США. Федеральные документы США хранятся практически вечно, сказал судья, процитировав Евангелие от Матфея: "ни одна иота или черта от закона не прейдет", то есть не изменится, пока не изменятся "небо и земля".
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РоссияДональд ТрампВладимир ПутинСШАВ мире
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