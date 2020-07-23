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Британия обвинила Россию в испытании противоспутникового оружия в космосе
Глава британской космической программы вице-маршал Харви Смит вслед за космическим командованием США обвинил Россию в проведении в июле испытания в космосе... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T20:11
россия
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Тю-ю!. Эти то там каким боком? Лишь бы "подхрюкнуть"? Они же в космосе как слепые котята.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, космос - риа наука, министерство обороны рф (минобороны рф), великобритания, сша, в мире

Британия обвинила Россию в испытании противоспутникового оружия в космосе

20:11 23.07.2020
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© Фото : Роскосмос/Антон ШкаплеровБерег Туниса, Сицилия и островное государство Мальта снятые с борта МКС космонавтом Роскосмоса Антоном Шкаплеровым
Берег Туниса, Сицилия и островное государство Мальта снятые с борта МКС космонавтом Роскосмоса Антоном Шкаплеровым
© Фото : Роскосмос/Антон Шкаплеров
ЛОНДОН, 23 июл – РИА Новости, Мария Табак. Глава британской космической программы вице-маршал Харви Смит вслед за космическим командованием США обвинил Россию в проведении в июле испытания в космосе противоспутникового оружия, говорится в официальном заявлении командования.
"Мы обеспокоены тем, каким образом Россия провела испытание одного из своих спутников, запустив объект с оружейными характеристиками. Действия подобного рода угрожают мирному использованию космического пространства и создают риск того, что обломки могут создать угрозу для спутников и космических систем, от которых зависит мир. Мы призываем Россию воздерживаться впредь от проведения таких испытаний. Мы также призываем Россию работать вместе с Великобританией и другими партнерами во имя обеспечения ответственного поведения в космосе", - написал Смит в Twitter.
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Ранее космическое командование США заявило, что располагает доказательствами, что Россия провела "неразрушающие испытания космического противоспутникового оружия". По американским данным, 15 июля от спутника "Космос-2543" отделился другой объект, который в каталоге Космического командования США обозначен номером 45915.
На сайте spacetrack.org - специализированном сайте ВВС США, на котором публикуется открытая информация, объекту 45915 уделено особое внимание. Информация о том, что 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США отслеживает объект на орбите, размещена в верхней части сайта. Там же можно получить данные о его местоположении.
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Как заявляют американские военные, запуск "объекта" был проведен рядом с другим российским спутником. Отмечается, что данные испытания похожи на ситуацию 2017 года и не похожи на тестирование спутника-инспектора.
Пятнадцатого июля Минобороны России действительно сообщили об испытаниях новейшего малого спутника-инспектора, с помощью которого с близкого расстояния обследован другой отечественный аппарат. Ситуацию 2017 года американские военные вспоминают в связи с запуском в июне того года Россией спутника-платформы "Космос-2519", от которого в августе отделился малый космический аппарат. В каталоге ВВС США второй спутник получил наименование "Космос-2521".
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РоссияКосмос - РИА НаукаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ВеликобританияСШАВ мире
Популярные комментарии
Тю-ю!. Эти то там каким боком? Лишь бы "подхрюкнуть"? Они же в космосе как слепые котята.
23 июля, 20:36
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1220003
И-и? Что далее?
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Алекс Бор
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