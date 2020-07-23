Британия обвинила Россию в испытании противоспутникового оружия в космосе

ЛОНДОН, 23 июл – РИА Новости, Мария Табак. Глава британской космической программы вице-маршал Харви Смит вслед за космическим командованием Глава британской космической программы вице-маршал Харви Смит вслед за космическим командованием США обвинил Россию в проведении в июле испытания в космосе противоспутникового оружия, говорится в официальном заявлении командования.

"Мы обеспокоены тем, каким образом Россия провела испытание одного из своих спутников, запустив объект с оружейными характеристиками. Действия подобного рода угрожают мирному использованию космического пространства и создают риск того, что обломки могут создать угрозу для спутников и космических систем, от которых зависит мир. Мы призываем Россию воздерживаться впредь от проведения таких испытаний. Мы также призываем Россию работать вместе с Великобританией и другими партнерами во имя обеспечения ответственного поведения в космосе", - написал Смит в Twitter

Ранее космическое командование США заявило, что располагает доказательствами, что Россия провела "неразрушающие испытания космического противоспутникового оружия". По американским данным, 15 июля от спутника "Космос-2543" отделился другой объект, который в каталоге Космического командования США обозначен номером 45915.

На сайте spacetrack.org - специализированном сайте ВВС США, на котором публикуется открытая информация, объекту 45915 уделено особое внимание. Информация о том, что 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США отслеживает объект на орбите, размещена в верхней части сайта. Там же можно получить данные о его местоположении.

Как заявляют американские военные, запуск "объекта" был проведен рядом с другим российским спутником. Отмечается, что данные испытания похожи на ситуацию 2017 года и не похожи на тестирование спутника-инспектора.