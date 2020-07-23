Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200723/1574822848.html
Трамп надеется избежать гонки вооружений "на троих"
Президент США Дональд Трамп заявил в телефонном разговоре с президентом Владимиром Путиным, что надеется избежать гонки вооружений между США, Россией и КНР,... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T20:28
россия
дональд трамп
владимир путин
китай
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573909070_284:0:2516:1256_1400x0_80_0_0_797f42399535e0b96d5be9c22110a43e.jpg
https://ria.ru/20200207/1564408437.html
россия
китай
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573909070_284:0:2516:1256_1400x0_80_0_0_797f42399535e0b96d5be9c22110a43e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573909070_142:0:2518:1782_1400x0_80_0_0_c3369b776d2022d83ab44438fcbb41e1.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573909070_423:0:2166:1743_1400x0_80_0_0_6573a37a7ca5b4091fe38c762da958cc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дональд трамп, владимир путин, китай, сша, в мире

Трамп надеется избежать гонки вооружений "на троих"

20:08 23.07.2020 (обновлено: 20:28 23.07.2020)
632
© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
© РИА Новости / Стрингер
ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в телефонном разговоре с президентом Владимиром Путиным, что надеется избежать гонки вооружений между США, Россией и КНР, сообщил в письменном заявлении официальный представитель Белого дома Джадд Дир.
"Президент Трамп подтвердил надежду на то, чтобы избежать дорогостоящей гонки вооружений на троих - между Китаем, Россией и Соединенными Штатами. (Он также подтвердил), что надеется на прогресс предстоящих переговоров по контролю над вооружениями в Вене", - заявил Дир.
Также, по его словам, президенты обсудили "усилия по ликвидации пандемии коронавируса и продолжение "открытия" экономики в мире".
Кроме того, сказал Дир, президенты обсудили важные двусторонние и мировые вопросы.
Пресс-служба Кремля ранее сообщила, что президенты двух стран обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы и востребованность коллективных усилий по поддержанию стабильности в регионе, а также выразили настрой на развитие торгово-экономического взаимодействия России и США.
Закрытые ракетные шахты на подводной лодке класса Огайо USS Wyoming
7 февраля, 16:05
Forbes рассказал о преимуществе России над США в гонке вооружений
5191101
Обсудить 0
РоссияДональд ТрампВладимир ПутинКитайСШАВ мире
Рекомендуем
Берег Туниса, Сицилия и островное государство Мальта снятые с борта МКС космонавтом Роскосмоса Антоном Шкаплеровым
Британия обвинила Россию в испытании противоспутникового оружия в космосе
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа
Россия и США намерены развивать торгово-экономическое взаимодействие
Военный конвой США и местные жители в районе города Эль-Камышлы в Сирии
Небензя призвал США прекратить оккупацию Сирии
Многоцелевой истребитель Су-27
Российский истребитель перехватил американский самолет над Черным морем
Посетители во время празднования Дня мореплавателя в Москвариуме
В Чехии в зоопарке появился аквариум, где рыбы плавают вместе с пластиком
Госсекретарь США Майк Помпео в Копенгагене
Помпео заявил о 50 годах "советской оккупации" Балтийских стран
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Американский суд отказался публиковать записи со встречи Путина и Трампа
Сотрудники полиции у здания федерального суда в Портленде во время протестов
Госдеп прокомментировал нападение полиции на журналистов Первого канала
Доставка второй партии аппаратов ИВЛ из США в Москву
Путин и Трамп оценили сотрудничество по борьбе с коронавирусом
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы Р
Жириновский рассказал о попытках ЛДПР спасти Фургала от тюрьмы
Логотип энергетической компании Газпром
Газпром передал дочерней компании долю в операторе "Северного потока"
Музей-заповедник Царское Село
В Царском селе ребенок уронил бюст умирающего гиганта XVIII века
Голосования на референдуме по межправительственному договору с Грецией о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония
В МИД ответили на обвинения о вмешательстве в выборы в Северной Македонии
Президент России Владимир Путин
Путин и Трамп обсудили СНВ и борьбу с коронавирусом
Генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины в отставке Андрей Васильевич Таран
Глава Минобороны Украины прокомментировал прекращение огня в Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:40СМИ сообщило подробности побега Карлоса Гона
02:11Помпео призвал сформировать "новый альянс демократий" против Китая
02:10В Израиле отказались комментировать инцидент с иранским самолетом
02:07У берегов Камчатки произошли сразу три землетрясения с магнитудой до 5,0
01:52Эксперты дали прогноз по ставкам по вкладам к концу года
01:51Далай-лама XIV призвал медиков с состраданием относиться к пациентам
01:51Асмус посмеялась над разводом с Харламовым
01:31В Тегеране приземлился перехваченный истребителями иранский самолет
01:29В соборе Святой Софии пройдет первый с 1934 года намаз
01:18В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
01:11Трамп признался в утрате интереса к торговой сделке с Китаем
01:06Помпео: США и Россия могут работать вместе по стратегической стабильности
01:00Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы
00:58В США сообщили главную тему переговоров с Россией в Вене
00:54В суде огласили результаты ДНК-теста сына Децла
00:49В РПЦ планируют развивать церковную миссию в Telegram
00:39Жена напугавшего худобой Буйнова раскрыла, какую операцию сделали певцу
00:38В Москве ограничат движение из-за праздника выпускников
00:30В России заработала упрощенная процедура получения гражданства
00:26Помпео заявил, что Китай повторяет ошибки СССР
Лента новостейМолния