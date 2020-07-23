Трамп надеется избежать гонки вооружений "на троих"

Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США

ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Президент Президент США Дональд Трамп заявил в телефонном разговоре с президентом Владимиром Путиным , что надеется избежать гонки вооружений между США, Россией и КНР, сообщил в письменном заявлении официальный представитель Белого дома Джадд Дир.

"Президент Трамп подтвердил надежду на то, чтобы избежать дорогостоящей гонки вооружений на троих - между Китаем , Россией и Соединенными Штатами. (Он также подтвердил), что надеется на прогресс предстоящих переговоров по контролю над вооружениями в Вене", - заявил Дир.

Также, по его словам, президенты обсудили "усилия по ликвидации пандемии коронавируса и продолжение "открытия" экономики в мире".

Кроме того, сказал Дир, президенты обсудили важные двусторонние и мировые вопросы.