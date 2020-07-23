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В Подмосковье продлили масочный режим
Обеспечение социальной дистанции и маски в общественных местах все еще обязательны в Московской области, следует из постановления губернатора Подмосковья Андрея РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T23:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570742346_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_d24495fd028a03cc34b2364849cdc082.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье продлили масочный режим

20:03 23.07.2020 (обновлено: 23:48 23.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДевушка покупает медицинскую маску в аптеке
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Девушка покупает медицинскую маску в аптеке. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Обеспечение социальной дистанции и маски в общественных местах все еще обязательны в Московской области, следует из постановления губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, размещенного на сайте регионального правительства.
Согласно документу, социальная дистанция и обязанность у органов власти, организаций и индивидуальных предпринимателей обеспечить ее соблюдение, маски в местах общественного пользования остаются в Подмосковье.
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Кроме этого, в регионе необходима изоляция лиц, контактировавших с больными COVID-19, сохраняется требование на расстояние пять метров при занятиях физкультурой на открытом воздухе и не более пяти человек в группе, запрет на проведение публичных мероприятий, посещение ночных клубов, дискотек, уточняется там.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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