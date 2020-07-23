В Подмосковье продлили масочный режим

Согласно документу, социальная дистанция и обязанность у органов власти, организаций и индивидуальных предпринимателей обеспечить ее соблюдение, маски в местах общественного пользования остаются в Подмосковье.

Кроме этого, в регионе необходима изоляция лиц, контактировавших с больными COVID-19, сохраняется требование на расстояние пять метров при занятиях физкультурой на открытом воздухе и не более пяти человек в группе, запрет на проведение публичных мероприятий, посещение ночных клубов, дискотек, уточняется там.