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В Подмосковье с 24 июля возобновят оказание госуслуг в полном объеме
Государственные органы Московской области возобновляют предоставление услуг в своих зданиях в полном объеме с 24 июля, следует из постановления губернатора... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T20:02
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571848307_0:936:2048:2088_1400x0_80_0_0_9fd7078088f9669e5ac2f45fb45e5a88.jpg
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье с 24 июля возобновят оказание госуслуг в полном объеме

20:00 23.07.2020 (обновлено: 20:02 23.07.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнформационная наклейка на полу в филиале центра госуслуг
Информационная наклейка на полу в филиале центра госуслуг
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Информационная наклейка на полу в филиале центра госуслуг. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Государственные органы Московской области возобновляют предоставление услуг в своих зданиях в полном объеме с 24 июля, следует из постановления губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, которое размещено на сайте регионального правительства.
Согласно документу, предоставление госуслуг в зданиях государственных органов возобновляется в обычном объеме с 24 июля.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
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