https://ria.ru/20200723/1574822410.html
В Подмосковье с 24 июля возобновят оказание госуслуг в полном объеме
Государственные органы Московской области возобновляют предоставление услуг в своих зданиях в полном объеме с 24 июля, следует из постановления губернатора... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T20:00
2020-07-23T20:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571848307_0:936:2048:2088_1400x0_80_0_0_9fd7078088f9669e5ac2f45fb45e5a88.jpg
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571848307_0:936:2048:2088_1400x0_80_0_0_9fd7078088f9669e5ac2f45fb45e5a88.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571848307_0:744:2048:2280_1400x0_80_0_0_dbec0975a8e61e99e57435ee81595853.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571848307_0:488:2048:2536_1400x0_80_0_0_3c80e29e70be27e0aba809914fcb2daf.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество