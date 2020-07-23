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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200723/1574822287.html
Путин и Трамп оценили сотрудничество по борьбе с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора дали позитивную оценку сотрудничеству в борьбе с распространением... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T19:59
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
дональд трамп
владимир путин
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
коронавирус covid-19, россия, дональд трамп, владимир путин, сша, в мире

Путин и Трамп оценили сотрудничество по борьбе с коронавирусом

19:59 23.07.2020
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкДоставка второй партии аппаратов ИВЛ из США в Москву
Доставка второй партии аппаратов ИВЛ из США в Москву
© РИА Новости / ТАСС/POOL
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора дали позитивную оценку сотрудничеству в борьбе с распространением коронавируса нового типа, сообщает пресс-служба Кремля.
"Дана позитивная оценка сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
12 мая, 15:05Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияДональд ТрампВладимир ПутинСШАВ мире
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