https://ria.ru/20200723/1574822287.html
Путин и Трамп оценили сотрудничество по борьбе с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора дали позитивную оценку сотрудничеству в борьбе с распространением... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T19:59
2020-07-23T19:59
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
дональд трамп
владимир путин
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572456700_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_8e96e7a5d1ac733e5587934d0e194580.jpg
https://ria.ru/20200512/1571327149.html
россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572456700_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_8e96e7a5d1ac733e5587934d0e194580.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572456700_194:0:2925:2048_1400x0_80_0_0_517aa92627cb0cbd98615aa90b347469.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572456700_535:0:2583:2048_1400x0_80_0_0_812ea1760c9611b198841d95a91c62bb.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, россия, дональд трамп, владимир путин, сша, в мире