В МИД ответили на обвинения о вмешательстве в выборы в Северной Македонии

"Было сложно не заметить череду широко растиражированных в ходе предвыборной кампании в Северной Македонии видеообращений высокопоставленных западных политиков, в том числе глав правительств, министров. Они просто открыто, настойчиво призывали северомакедонских избирателей голосовать за ту или за иную партию. На фоне таких весомых фактов откровенного иностранного вмешательства в дела суверенного государства нечистоплотная, абсолютно безосновательная спекуляция о присутствии некой российской руки, следов по всему миру выглядит совершенно абсурдно", - сказала Захарова на брифинге.