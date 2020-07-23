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В МИД ответили на обвинения о вмешательстве в выборы в Северной Македонии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала абсурдом и безосновательными спекуляциями заявления на Западе о "российском следе" в выборах в Северной... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T19:58
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
северная македония
в мире
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353
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россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), северная македония, в мире

В МИД ответили на обвинения о вмешательстве в выборы в Северной Македонии

19:58 23.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГолосования на референдуме по межправительственному договору с Грецией о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония
Голосования на референдуме по межправительственному договору с Грецией о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала абсурдом и безосновательными спекуляциями заявления на Западе о "российском следе" в выборах в Северной Македонии.
"Было сложно не заметить череду широко растиражированных в ходе предвыборной кампании в Северной Македонии видеообращений высокопоставленных западных политиков, в том числе глав правительств, министров. Они просто открыто, настойчиво призывали северомакедонских избирателей голосовать за ту или за иную партию. На фоне таких весомых фактов откровенного иностранного вмешательства в дела суверенного государства нечистоплотная, абсолютно безосновательная спекуляция о присутствии некой российской руки, следов по всему миру выглядит совершенно абсурдно", - сказала Захарова на брифинге.
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По ее словам, в этом случае налицо "циничное применение двойных стандартов".
"Подозрения и упреки в адрес России рутинно обосновываются непрозрачными, мутными рассуждениями в стиле "хайли лайкли", в то время как прямое давление Запада на граждан Северной Македонии подается как нечто законное, вписывающееся в пресловутый демократический канон и так далее", - подчеркнула она.
По предварительным данным избиркома в Скопье, правящий Социал-демократический союз экс-премьера Зорана Заева получил 46 мандатов из 120 в парламенте и может формировать парламентское большинство и новое правительство Северной Македонии с участием коалиционных партнеров. Главным слоганом кампании Заева стал: "Мы вступили в НАТО, сможем и в ЕС!". В конце марта лидеры Евросоюза одобрили решение о начале переговоров с Северной Македонией по присоединению к союзу, начало переговоров обусловлено проведением ряда реформ.
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РоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Северная МакедонияВ мире
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