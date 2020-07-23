https://ria.ru/20200723/1574822074.html
Россия и США намерены развивать торгово-экономическое взаимодействие
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп выразили обоюдный настрой на развитие российско-американского торгово-экономического взаимодействия,... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T19:54
2020-07-23T19:54
россия
дональд трамп
владимир путин
сша
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152468/14/1524681477_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_8f96e608e56d0c8597a76bc8a3cd8fbd.jpg
https://ria.ru/20200717/1574485657.html
2
россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/152468/14/1524681477_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_8f96e608e56d0c8597a76bc8a3cd8fbd.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152468/14/1524681477_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_bd9ace936433588e737a5d8756bdee7f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152468/14/1524681477_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_c035c703091ccec34afd8e7f0a1ecb5a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дональд трамп, владимир путин, сша, экономика