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Россия и США намерены развивать торгово-экономическое взаимодействие
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп выразили обоюдный настрой на развитие российско-американского торгово-экономического взаимодействия,... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T19:54
россия
дональд трамп
владимир путин
сша
экономика
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дональд трамп, владимир путин, сша, экономика

Россия и США намерены развивать торгово-экономическое взаимодействие

19:54 23.07.2020
431
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа . Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп выразили обоюдный настрой на развитие российско-американского торгово-экономического взаимодействия, сообщает пресс-служба Кремля.
"Выражен обоюдный настрой на развитие российско-американского торгово-экономического взаимодействия", - говорится в сообщении.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
17 июля, 11:39
Песков оценил отношения России и США
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