Путин и Трамп обсудили СНВ и борьбу с коронавирусом

Политолог оценил "загадочное" отношение Трампа к Путину Экс-советник Белого дома Джон Болтон назвал отношение Трампа к Путину загадкой. В эфире радио Sputnik руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень поделился мнением о том, что за этим может стоять.