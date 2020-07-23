https://ria.ru/20200723/1574821792.html
Путин и Трамп обсудили СНВ и борьбу с коронавирусом
Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, сообщили в пресс-службе Кремля. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T19:51
2020-07-23T20:35
дональд трамп
владимир путин
в мире
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Арсений Новиков
Блаблабла...... Пустая трата времени.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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дональд трамп, владимир путин, в мире
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Владимир Путин
провел телефонный разговор с Дональдом Трампом
, сообщили в пресс-службе Кремля.
Главы государств обсудили вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями.
Международная безопасность и гонка вооружений
"Подтверждена актуальность двусторонних консультаций по этим вопросам, включая тематику Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Отмечено также важное значение российской инициативы о проведении саммита стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН
по широкому кругу проблем международной безопасности", — говорится в сообщении.
По словам официального представителя Белого дома Джадда Дира, Трамп выразил надежду, что Россия, Китай и Соединенные Штаты смогут избежать дорогостоящей гонки вооружений.
Иранская ядерная программа
В разговоре президенты коснулись темы иранской ядерной программы.
"С обеих сторон акцентирована востребованность коллективных усилий по поддержанию региональной стабильности и глобального режима ядерного нераспространения", — рассказали в Кремле.
Кроме того, Путин и Трамп подтвердили готовность развивать торгово-экономические связи двух стран.
Борьба с коронавирусом
Главы государств поприветствовали сотрудничество Москвы и Вашингтона в борьбе с коронавирусом. Как рассказали в Вашингтоне, президенты подняли вопрос "открытия" мировой экономики.
"Лидеры России и США
обменялись поздравлениями в связи с 45-летием орбитального полета в рамках совместной программы "Союз — Аполлон". Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", — добавили в пресс-службе российского президента.
В Кремле подчеркнули, что разговор носил конструктивный и содержательный характер.