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Путин и Трамп обсудили СНВ и борьбу с коронавирусом
Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, сообщили в пресс-службе Кремля. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T20:35
дональд трамп
владимир путин
в мире
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РИА Новости
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353
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дональд трамп, владимир путин, в мире

Путин и Трамп обсудили СНВ и борьбу с коронавирусом

19:51 23.07.2020 (обновлено: 20:35 23.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, сообщили в пресс-службе Кремля.
Главы государств обсудили вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями.

Международная безопасность и гонка вооружений

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
23 июня, 12:30Сказано в эфире
Политолог оценил "загадочное" отношение Трампа к ПутинуЭкс-советник Белого дома Джон Болтон назвал отношение Трампа к Путину загадкой. В эфире радио Sputnik руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень поделился мнением о том, что за этим может стоять.
"Подтверждена актуальность двусторонних консультаций по этим вопросам, включая тематику Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Отмечено также важное значение российской инициативы о проведении саммита стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН по широкому кругу проблем международной безопасности", — говорится в сообщении.
По словам официального представителя Белого дома Джадда Дира, Трамп выразил надежду, что Россия, Китай и Соединенные Штаты смогут избежать дорогостоящей гонки вооружений.

Иранская ядерная программа

В разговоре президенты коснулись темы иранской ядерной программы.
Президент США Дональд Трамп
30 июня, 11:26
CNN: Трамп часто "заигрывает" с Путиным в телефонных разговорах
"С обеих сторон акцентирована востребованность коллективных усилий по поддержанию региональной стабильности и глобального режима ядерного нераспространения", — рассказали в Кремле.
Кроме того, Путин и Трамп подтвердили готовность развивать торгово-экономические связи двух стран.

Борьба с коронавирусом

Главы государств поприветствовали сотрудничество Москвы и Вашингтона в борьбе с коронавирусом. Как рассказали в Вашингтоне, президенты подняли вопрос "открытия" мировой экономики.
"Лидеры России и США обменялись поздравлениями в связи с 45-летием орбитального полета в рамках совместной программы "Союз — Аполлон". Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", — добавили в пресс-службе российского президента.
В Кремле подчеркнули, что разговор носил конструктивный и содержательный характер.
Дмитрий Песков
19 июня, 12:49
В Кремле ответили на вопрос о способности Путина манипулировать Трампом
1273161535
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Дональд ТрампВладимир ПутинВ мире
Популярные комментарии
Блаблабла...... Пустая трата времени.
23 июля, 20:04
Арсений Новиков
501104
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