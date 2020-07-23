ООН, 23 июл – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал США прекратить оккупацию Сирии и вернуть Дамаску контроль над нефтяными месторождениями, он также обратился к Израилю с призывом прекратить авиаудары по территории САР.
"Мы обращаем внимание ООН и членов Совета Безопасности на сообщения, появившиеся в западной прессе, о крупномасштабной экологической катастрофе, которая угрожает северо-восточной Сирии и Ираку из-за варварских методов добычи нефти в месторождениях, которые США, как они утверждают, защищают", - сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
"Мы вновь призываем США немедленно прекратить оккупацию САР и вернуть её национальные ресурсы правительству, которое будет в состоянии защитить окружающую среду", - подчеркнул он.
По его словам, Сирия теряет до 40 миллионов долларов доходов каждый месяц.
"Мы вновь призываем Израиль прекратить авиаудары по сирийской территории, прекратить иностранную оккупацию Сирии, как и попытки растащить Сирию по частям", - заявил Небензя.
Постпред указал, что внутренние проблемы Сирии должны решаться посредством широкого инклюзивного диалога.