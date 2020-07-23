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Война в Сирии
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Небензя призвал США прекратить оккупацию Сирии
Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал США прекратить оккупацию Сирии и вернуть Дамаску контроль над нефтяными месторождениями, он также обратился к... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T19:49
война в сирии
война в сирии
василий небензя
совет безопасности оон
сирия
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сша
израиль
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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война в сирии, василий небензя, совет безопасности оон, сирия, оон, сша, израиль, в мире

Небензя призвал США прекратить оккупацию Сирии

19:49 23.07.2020
771
© AP PhotoВоенный конвой США и местные жители в районе города Эль-Камышлы в Сирии
Военный конвой США и местные жители в районе города Эль-Камышлы в Сирии
© AP Photo
ООН, 23 июл – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал США прекратить оккупацию Сирии и вернуть Дамаску контроль над нефтяными месторождениями, он также обратился к Израилю с призывом прекратить авиаудары по территории САР.
"Мы обращаем внимание ООН и членов Совета Безопасности на сообщения, появившиеся в западной прессе, о крупномасштабной экологической катастрофе, которая угрожает северо-восточной Сирии и Ираку из-за варварских методов добычи нефти в месторождениях, которые США, как они утверждают, защищают", - сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
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"Мы вновь призываем США немедленно прекратить оккупацию САР и вернуть её национальные ресурсы правительству, которое будет в состоянии защитить окружающую среду", - подчеркнул он.
По его словам, Сирия теряет до 40 миллионов долларов доходов каждый месяц.
"Мы вновь призываем Израиль прекратить авиаудары по сирийской территории, прекратить иностранную оккупацию Сирии, как и попытки растащить Сирию по частям", - заявил Небензя.
Постпред указал, что внутренние проблемы Сирии должны решаться посредством широкого инклюзивного диалога.
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Война в СирииВойна в СирииВасилий НебензяСовет Безопасности ООНСирияООНСШАИзраильВ мире
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Подайте пример, если высоконравственные такие.
23 июля, 19:52
КМКалинка Малинкова
600025
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