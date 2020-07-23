Военный конвой США и местные жители в районе города Эль-Камышлы в Сирии

© AP Photo Военный конвой США и местные жители в районе города Эль-Камышлы в Сирии

ООН, 23 июл – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал США прекратить оккупацию Сирии и вернуть Дамаску контроль над нефтяными месторождениями, он также обратился к Израилю с призывом прекратить авиаудары по территории САР.

"Мы обращаем внимание ООН и членов Совета Безопасности на сообщения, появившиеся в западной прессе, о крупномасштабной экологической катастрофе, которая угрожает северо-восточной Сирии Ираку из-за варварских методов добычи нефти в месторождениях, которые США, как они утверждают, защищают", - сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН

"Мы вновь призываем США немедленно прекратить оккупацию САР и вернуть её национальные ресурсы правительству, которое будет в состоянии защитить окружающую среду", - подчеркнул он.

По его словам, Сирия теряет до 40 миллионов долларов доходов каждый месяц.

"Мы вновь призываем Израиль прекратить авиаудары по сирийской территории, прекратить иностранную оккупацию Сирии, как и попытки растащить Сирию по частям", - заявил Небензя.