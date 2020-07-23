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В Калининградской области нашли фрагменты танка Т-34
Калининградские поисковики обнаружили место гибели и фрагменты танка Т-34, подбитого в апреле 1945 года, и установили имена всех членов экипажа боевой машины,... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T19:48
75 лет великой победы
т-34
калининградская область
зеленоградский район
общество
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калининградская область
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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т-34, калининградская область, зеленоградский район, общество

В Калининградской области нашли фрагменты танка Т-34

19:48 23.07.2020
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© Фото : Партия "Единая Россия"Фрагменты амуниции танкистов, искореженные взрывом два знака "Гвардия" и орден "Красная Звезда", найденные участниками поискового отряда "Совесть" в Калининградской области
Фрагменты амуниции танкистов, искореженные взрывом два знака Гвардия и орден Красная Звезда, найденные участниками поискового отряда Совесть в Калининградской области
© Фото : Партия "Единая Россия"
Фрагменты амуниции танкистов, искореженные взрывом два знака "Гвардия" и орден "Красная Звезда", найденные участниками поискового отряда "Совесть" в Калининградской области
КАЛИНИНГРАД, 23 июл - РИА Новости. Калининградские поисковики обнаружили место гибели и фрагменты танка Т-34, подбитого в апреле 1945 года, и установили имена всех членов экипажа боевой машины, рассказал журналистам руководитель региональной общественной организации поисковиков "Совесть" Руслан Хисамов.
"Продолжая поисковые работы в рамках проекта "Историческая Память" нам удалось обнаружить место гибели экипажа Т-34-85 из первого батальона 28-й гвардейской отдельной танковой бригады. Танк был подбит в бою 14.04.1945 года в районе посёлка Люблино Зеленоградского района Калининградской области (бывший Зеераппен)", - сказал Хисамов.
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Он отметил, что поисковики нашли раздробленные останки и обгоревшие фрагменты амуниции танкистов, два искореженных взрывом знака "Гвардия", орден "Красная Звезда". По номеру ордена удалось установить награжденного - пулемётчика-радиста танка Т-34-85 гвардии старшего сержанта Ивана Евграфовича Михайлова. В результате архивной работы стали известны имена всех членов экипажа.
"Имена героев помогли установить коллеги из КРОО "Наказ" под руководством Дмитрия Вострикова. В раскопках приняли личное участие и помогают искать родственников коллеги из поисковой организации "Служба Розыска Информбюро" из Москвы", - добавил Хисамов.
Современная Калининградская область располагается на части территории бывшей немецкой провинции Восточная Пруссия. На завершающем этапе Великой Отечественной войны здесь проходила Восточно-Прусская наступательная операция советских войск, в ходе которой красноармейцы заняли Восточную Пруссию и освободили северную часть Польши. После Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции стран антигитлеровской коалиции большая часть Восточной Пруссии вошла в состав Польши, треть территории со столицей Кенигсбергом перешла СССР.
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75 лет Великой ПобедыТ-34Калининградская областьЗеленоградский районОбщество
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