В Калининградской области нашли фрагменты танка Т-34

Фрагменты амуниции танкистов, искореженные взрывом два знака "Гвардия" и орден "Красная Звезда", найденные участниками поискового отряда "Совесть" в Калининградской области

Фрагменты амуниции танкистов, искореженные взрывом два знака "Гвардия" и орден "Красная Звезда", найденные участниками поискового отряда "Совесть" в Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 23 июл - РИА Новости. Калининградские поисковики обнаружили место гибели и фрагменты танка Калининградские поисковики обнаружили место гибели и фрагменты танка Т-34 , подбитого в апреле 1945 года, и установили имена всех членов экипажа боевой машины, рассказал журналистам руководитель региональной общественной организации поисковиков "Совесть" Руслан Хисамов.

"Продолжая поисковые работы в рамках проекта "Историческая Память" нам удалось обнаружить место гибели экипажа Т-34-85 из первого батальона 28-й гвардейской отдельной танковой бригады. Танк был подбит в бою 14.04.1945 года в районе посёлка Люблино Зеленоградского района Калининградской области (бывший Зеераппен)", - сказал Хисамов.

Он отметил, что поисковики нашли раздробленные останки и обгоревшие фрагменты амуниции танкистов, два искореженных взрывом знака "Гвардия", орден "Красная Звезда". По номеру ордена удалось установить награжденного - пулемётчика-радиста танка Т-34-85 гвардии старшего сержанта Ивана Евграфовича Михайлова. В результате архивной работы стали известны имена всех членов экипажа.

"Имена героев помогли установить коллеги из КРОО "Наказ" под руководством Дмитрия Вострикова. В раскопках приняли личное участие и помогают искать родственников коллеги из поисковой организации "Служба Розыска Информбюро" из Москвы", - добавил Хисамов.