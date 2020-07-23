В Калининградской области нашли фрагменты танка Т-34

КАЛИНИНГРАД, 23 июл - РИА Новости. Калининградские поисковики обнаружили место гибели и фрагменты танка Т-34, подбитого в апреле 1945 года, и установили имена всех членов экипажа боевой машины, рассказал журналистам руководитель региональной общественной организации поисковиков "Совесть" Руслан Хисамов.
"Продолжая поисковые работы в рамках проекта "Историческая Память" нам удалось обнаружить место гибели экипажа Т-34-85 из первого батальона 28-й гвардейской отдельной танковой бригады. Танк был подбит в бою 14.04.1945 года в районе посёлка Люблино Зеленоградского района Калининградской области (бывший Зеераппен)", - сказал Хисамов.
Он отметил, что поисковики нашли раздробленные останки и обгоревшие фрагменты амуниции танкистов, два искореженных взрывом знака "Гвардия", орден "Красная Звезда". По номеру ордена удалось установить награжденного - пулемётчика-радиста танка Т-34-85 гвардии старшего сержанта Ивана Евграфовича Михайлова. В результате архивной работы стали известны имена всех членов экипажа.
"Имена героев помогли установить коллеги из КРОО "Наказ" под руководством Дмитрия Вострикова. В раскопках приняли личное участие и помогают искать родственников коллеги из поисковой организации "Служба Розыска Информбюро" из Москвы", - добавил Хисамов.
Современная Калининградская область располагается на части территории бывшей немецкой провинции Восточная Пруссия. На завершающем этапе Великой Отечественной войны здесь проходила Восточно-Прусская наступательная операция советских войск, в ходе которой красноармейцы заняли Восточную Пруссию и освободили северную часть Польши. После Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции стран антигитлеровской коалиции большая часть Восточной Пруссии вошла в состав Польши, треть территории со столицей Кенигсбергом перешла СССР.