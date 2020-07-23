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Путин поговорил с Трампом по телефону
Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, сообщили в пресс-службе Кремля. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T21:06
россия
дональд трамп
владимир путин
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
россия, дональд трамп, владимир путин, сша, в мире

Путин поговорил с Трампом по телефону

19:44 23.07.2020 (обновлено: 21:06 23.07.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, сообщили в пресс-службе Кремля.
Главы государств обсудили вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями.
Президент США Дональд Трамп в Белом доме
Вчера, 12:03Акценты
Без Путина никак. Трамп предпочел "вмешательство" "бестолковому" БайденуРади победы на выборах и едкое словцо в адрес конкурентов вполне к месту. В этой логике Дональд Трамп занялся сравнением умственных способностей своего оппонента с уровнем мировых лидеров.

Международная безопасность и гонка вооружений

"Подтверждена актуальность двусторонних консультаций по этим вопросам, включая тематику Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Отмечено также важное значение российской инициативы о проведении саммита стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН по широкому кругу проблем международной безопасности", — говорится в сообщении..
По словам официального представителя Белого дома Джадда Дира, Трамп выразил надежду, что Россия, Китай и Соединенные Штаты смогут избежать дорогостоящей гонки вооружений.

Иранская ядерная программа

В разговоре президенты коснулись темы иранской ядерной программы.
"С обеих сторон акцентирована востребованность коллективных усилий по поддержанию региональной стабильности и глобального режима ядерного нераспространения", — рассказали в Кремле.
Кроме того, Путин и Трамп подтвердили готовность развивать торгово-экономические связи двух стран.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
23 июня, 12:30Сказано в эфире
Политолог оценил "загадочное" отношение Трампа к ПутинуЭкс-советник Белого дома Джон Болтон назвал отношение Трампа к Путину загадкой. В эфире радио Sputnik руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень поделился мнением о том, что за этим может стоять.

Борьба с коронавирусом

Главы государств поприветствовали сотрудничество Москвы и Вашингтона в борьбе с коронавирусом. Как рассказали в Вашингтоне, президенты подняли вопрос "открытия" мировой экономики."Лидеры России и США обменялись поздравлениями в связи с 45-летием орбитального полета в рамках совместной программы "Союз — Аполлон". Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", — добавили в пресс-службе российского президента.В Кремле подчеркнули, что разговор носил конструктивный и содержательный характер.
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РоссияДональд ТрампВладимир ПутинСШАВ мире
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