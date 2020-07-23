Путин поговорил с Трампом по телефону

Без Путина никак. Трамп предпочел "вмешательство" "бестолковому" Байдену Ради победы на выборах и едкое словцо в адрес конкурентов вполне к месту. В этой логике Дональд Трамп занялся сравнением умственных способностей своего оппонента с уровнем мировых лидеров.