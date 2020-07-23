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Бастрыкин рассказал о новых уголовных делах против братьев Ананьевых
Следователи выявили новые эпизоды хищений на сумму свыше 15 миллиардов рублей бывшими владельцами Промсвязьбанка братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми в 2017... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T19:39
следственный комитет россии (ск рф)
промсвязьбанк
дмитрий ананьев
александр бастрыкин
алексей ананьев
происшествия
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"Позолоченные паспорта"? Кипр может лишить гражданства братьев Ананьевых
Власти Кипра проверят так называемые "золотые паспорта" бывших совладельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых. Об этом сообщил директор департамента международных финансовых институтов и финансового управления Минфина Кипра Кирипкос Какурис. По его словам, власти страны осведомлены о проверках МВД в отношении братьев Ананьевых и готовы пересмотреть свое решение о выданных им ранее "золотых паспортах". Братья получили гражданство на Кипре в обмен на инвестиции после санации Промсвязьбанка. После этого Центробанк предъявил Ананьевым иск на 282 млрд руб. В 2019 году Следственный комитет возбудил против них уголовное дело о растрате и отмывании 66 млрд руб. и $575 млн. Сейчас бывшие банкиры заочно арестованы. Ждет ли Ананьевых экстрадиция в Россию и реальный срок?
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), промсвязьбанк, дмитрий ананьев, александр бастрыкин, алексей ананьев, происшествия

Бастрыкин рассказал о новых уголовных делах против братьев Ананьевых

19:39 23.07.2020
548
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФГлава СК РФ Александр Бастрыкин
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ
Глава СК РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Следователи выявили новые эпизоды хищений на сумму свыше 15 миллиардов рублей бывшими владельцами Промсвязьбанка братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми в 2017 году, заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин.
Он напомнил, что братья обвиняются в хищении путем растраты более 87 миллиардов рублей, принадлежащих ПАО "Промсвязьбанк", в котором Ананьевы владели более 50% акций. По его словам, они незаконно устраивали в банк подставных лиц и выдавали им доверенности на право распоряжаться деньгами. Впоследствии по фиктивным документам на счета иностранной компании было выведено более 57,3 миллиарда рублей и более 500 миллионов долларов под видом оплаты за якобы приобретенные ценные бумаги, отметил Бастрыкин.
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"По результатам бухгалтерских экспертиз, проведенных экспертными подразделениями Следственного комитета, выявлены дополнительные эпизоды хищения в 2017 году братьями Ананьевыми денежных средств ПАО "Промсвязьбанк" на сумму свыше 15 миллиардов рублей. По данным эпизодам возбуждены уголовные дела", - заявил Бастрыкин в интервью "Российской газете".
Глава СК РФ добавил, что в иностранных государствах установлено имущество обвиняемых на 10 миллиардов рублей, идет работа по его аресту. Кроме того, по его словам, СК РФ установил большую часть соучастников банкиров Ананьевых, сейчас они находятся за пределами РФ. При содействии Интерпола принимаются меры к их выдаче для уголовного преследования.
По состоянию на 29 ноября 2017 года, братья Дмитрий и Алексей Ананьевы через Promsvyaz Capital B.V. владели 50,03% акций ПСБ. Промсвязьбанк в настоящее время на 100% принадлежит Росимуществу. Он стал опорным госбанком для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам после санации, начавшейся в 2017 году. Банк "Возрождение" в 2018 году был приобретен ВТБ у структур Ананьевых. До этого у Minga была доля в 2,7% в "Возрождении".
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6 июля, 16:12
721130
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Следственный комитет России (СК РФ)ПромсвязьбанкДмитрий АнаньевАлександр БастрыкинАлексей АнаньевПроисшествия
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