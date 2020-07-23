Бастрыкин рассказал о новых уголовных делах против братьев Ананьевых

Он напомнил, что братья обвиняются в хищении путем растраты более 87 миллиардов рублей, принадлежащих ПАО "Промсвязьбанк", в котором Ананьевы владели более 50% акций. По его словам, они незаконно устраивали в банк подставных лиц и выдавали им доверенности на право распоряжаться деньгами. Впоследствии по фиктивным документам на счета иностранной компании было выведено более 57,3 миллиарда рублей и более 500 миллионов долларов под видом оплаты за якобы приобретенные ценные бумаги, отметил Бастрыкин.