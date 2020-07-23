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One Direction отмечают десятилетие
Группа One Direction в составе Гарри Стайлса, Луи Томлинсона, Лиама Пейна и Найла Хорана отмечает сегодня десятилетие, сообщает NME. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T21:04
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
гарри стайлс, музыка, новости культуры, шоу-бизнес

One Direction отмечают десятилетие

21:04 23.07.2020
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© AP Photo / Charles SykesГруппа One Direction на телеканале АВС "Доброе утро, Америка"
Группа One Direction на телеканале АВС Доброе утро, Америка
© AP Photo / Charles Sykes
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Группа One Direction в составе Гарри Стайлса, Луи Томлинсона, Лиама Пейна и Найла Хорана отмечает сегодня десятилетие, сообщает NME.
Группа, которая образовалась на британском шоу талантов The X Factor, где заняла третье место, стала одним из самых знаменитых бойc-бэндов в истории. Последний пятый студийный альбом был выпущен в 2015 году.
Все участники коллектива высказались в твиттере по этому поводу.
"Я не могу выразить словами, насколько я благодарен за все то, что произошло за последние десять лет. Я видел такие вещи и побывал в таких местах, о которых не мог и мечтать, когда был подростком", – написал Гарри Стайлс.
Он также поблагодарил всех участников коллектива за дружбу и поддержку, а также всех фанатов и тех, кто помогал группе.
"Это очень важная часть нашей жизни, и она всегда будет такой", – отметил Найл Хоран, вспомнив также всю огромную команду группы, включая рабочих сцены, звукорежиссеров, мастеров по свету, сотрудников безопасности и менеджеров.
"Не проходит и дня, чтобы я не вспоминал, насколько это было круто. Я очень горжусь всеми участниками группы", – подчеркнул Луи Томлинсон.
"Я не думал о том, что из этого выйдет, когда написал отцу сообщение десять лет назад, о том, что меня взяли в эту группу. Спасибо огромное всем за поддержку", – написал Лиам Пейн.
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