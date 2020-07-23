One Direction отмечают десятилетие

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Группа One Direction в составе Гарри Стайлса, Луи Томлинсона, Лиама Пейна и Найла Хорана отмечает сегодня десятилетие, . Группа One Direction в составе Гарри Стайлса, Луи Томлинсона, Лиама Пейна и Найла Хорана отмечает сегодня десятилетие, сообщает NME.

Группа, которая образовалась на британском шоу талантов The X Factor, где заняла третье место, стала одним из самых знаменитых бойc-бэндов в истории. Последний пятый студийный альбом был выпущен в 2015 году.

Все участники коллектива высказались в твиттере по этому поводу.

"Я не могу выразить словами, насколько я благодарен за все то, что произошло за последние десять лет. Я видел такие вещи и побывал в таких местах, о которых не мог и мечтать, когда был подростком", – написал Гарри Стайлс.

Он также поблагодарил всех участников коллектива за дружбу и поддержку, а также всех фанатов и тех, кто помогал группе.

"Это очень важная часть нашей жизни, и она всегда будет такой", – отметил Найл Хоран, вспомнив также всю огромную команду группы, включая рабочих сцены, звукорежиссеров, мастеров по свету, сотрудников безопасности и менеджеров.

"Не проходит и дня, чтобы я не вспоминал, насколько это было круто. Я очень горжусь всеми участниками группы", – подчеркнул Луи Томлинсон.