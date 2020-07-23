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Распространение нового коронавируса
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Власти Подмосковья объявили о новом этапе снятия ограничений
Власти Подмосковья объявили о новом этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Соответствующее постановление губернатора Андрея Воробьева... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T20:43
распространение нового коронавируса
россия
московская область (подмосковье)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
россия, московская область (подмосковье), общество

Власти Подмосковья объявили о новом этапе снятия ограничений

19:28 23.07.2020 (обновлено: 20:43 23.07.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЖенщина в защитной маске на одной из улиц в Щелково Московской области
Женщина в защитной маске на одной из улиц в Щелково Московской области
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Власти Подмосковья объявили о новом этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Соответствующее постановление губернатора Андрея Воробьева опубликовано на сайте областного правительства.
В документе сообщается о следующих послаблениях:
с 24 июля госорганы возобновят предоставление услуг в офлайн-режиме в полном объеме;
с 31 июля власти разрешат проводить культурные и развлекательные мероприятия. Так, например, откроются театры и кинотеатры, игровые комнаты в торговых центрах. При этом в залах должно быть не более трех тысяч мест, загружать их будут только наполовину;
с 1 августа откроют букмекерские конторы и другие азартные организации, можно будет курить кальяны в ресторанах. Также возобновится работа самостоятельных экскурсоводов и гидов.
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Отмечается, в общественных местах по-прежнему необходимо носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию. Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и групп риска пока сохраняется.
На данный момент в России выявили 795 тысяч случаев заболевания COVID-19, 12 892 человека умерли, более 580 тысяч выздоровели. В Московской области коронавирусом заразились 62 тысячи жителей, более 44 тысяч уже поправились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаРоссияМосковская область (Подмосковье)Общество
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