https://ria.ru/20200723/1574820550.html
Власти Подмосковья объявили о новом этапе снятия ограничений
Власти Подмосковья объявили о новом этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Соответствующее постановление губернатора Андрея Воробьева... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T19:28
2020-07-23T20:43
распространение нового коронавируса
россия
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общество
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россия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, московская область (подмосковье), общество
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Власти Подмосковья объявили о новом этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Соответствующее постановление губернатора Андрея Воробьева опубликовано на сайте областного правительства.
В документе сообщается о следующих послаблениях:
—с 24 июля
госорганы возобновят предоставление услуг в офлайн-режиме в полном объеме;
—с 31 июля
власти разрешат проводить культурные и развлекательные мероприятия. Так, например, откроются театры и кинотеатры, игровые комнаты в торговых центрах. При этом в залах должно быть не более трех тысяч мест, загружать их будут только наполовину;
—с 1 августа
откроют букмекерские конторы и другие азартные организации, можно будет курить кальяны в ресторанах. Также возобновится работа самостоятельных экскурсоводов и гидов.
Отмечается, в общественных местах по-прежнему необходимо носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию. Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и групп риска пока сохраняется.
На данный момент в России выявили 795 тысяч случаев заболевания COVID-19, 12 892 человека умерли, более 580 тысяч выздоровели. В Московской области коронавирусом заразились 62 тысячи жителей, более 44 тысяч уже поправились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.