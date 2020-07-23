https://ria.ru/20200723/1574820361.html
В Подмосковье разрешат курение кальянов в ресторанах с 1 сентября
Курение кальянов в ресторанах Московской области будет разрешено с сентября, следует из постановления губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, размещённого на... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T19:24
2020-07-23T19:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество