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В Подмосковье разрешат курение кальянов в ресторанах с 1 сентября
Курение кальянов в ресторанах Московской области будет разрешено с сентября, следует из постановления губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, размещённого на... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T19:24
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московская область (подмосковье)
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье разрешат курение кальянов в ресторанах с 1 сентября

19:24 23.07.2020
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© Fotolia / Leonid NyshkoКальян
Кальян
© Fotolia / Leonid Nyshko
Кальян. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Курение кальянов в ресторанах Московской области будет разрешено с сентября, следует из постановления губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, размещённого на сайте регионального правительства.
С конца марта это было запрещено из-за угрозы коронавируса.
Согласно документу, кальяны можно будет курить в ресторанах с 1 сентября.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
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