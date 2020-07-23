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Правозащитник сообщил об уходе 40 сторонников Сергия из монастыря
Более 40 человек, включая монахинь, духовенство и мирян, уже покинули Среднеуральский женский монастырь из-за несогласия с действиями лишенного сана схимонаха... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T19:19
схиигумен сергий (николай романов)
новости - религия и мировоззрение
роман силантьев
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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схиигумен сергий (николай романов), новости - религия и мировоззрение, роман силантьев, общество

Правозащитник сообщил об уходе 40 сторонников Сергия из монастыря

19:19 23.07.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛишенный сана схиигумен Сергий во время альтернативного Царского крестного хода у стен Среднеуральского женского монастыря
Лишенный сана схиигумен Сергий во время альтернативного Царского крестного хода у стен Среднеуральского женского монастыря
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Более 40 человек, включая монахинь, духовенство и мирян, уже покинули Среднеуральский женский монастырь из-за несогласия с действиями лишенного сана схимонаха Сергия (Романова), но большинство насельниц до сих пор остается в обители, сообщил РИА Новости директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора, религиовед Роман Силантьев со ссылкой на свои источники в монастыре.
"У меня есть данные о 14 ушедших монахинях. Епархия уточняет, что всего 38 человек, включая духовенство и тех, кто там был, уже покинули монастырь. Но, по моим данным, вышло еще больше людей, которые просто не учтены были и там находились, из скитов в том числе. И детей в значительной степени оттуда тоже могли эвакуировать", - сказал Силантьев.
Лишенный сана схиигумен Сергий
20 июля, 18:37Религия и мировоззрение
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Он отметил, что отсутствие силовых мер воздействия в отношении Романова, которого суд уже признал виновным и оштрафовал в рамках дела о возбуждении ненависти либо вражды, свидетельствует о том, что "тем самым все-таки дают шанс людям, более-менее адекватным, самостоятельно сделать выбор и оттуда уйти". "В какой-то момент там останутся только люди такого же психологического склада, как сам Романов", - заявил эксперт.
По его мнению, в Среднеуральском монастыре уже "действует полноценная секта". "Фильтруется информация, особенно разжигается ненависть в отношении настоятельницы игумении Варвары (Крыгиной), которую там демонизируют и шельмуют. Возвратившиеся оттуда об этом рассказывают. Всё как по учебникам. Единственное, печально, что все это происходит не где-то в джунглях в Южной Америке, а у нас в монастыре, в России", - добавил религиовед.
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Настоятельница Среднеуральского монастыря игумения Варвара (Крыгина) в середине июня покинула обитель вместе с пятью монахинями, выразив таким образом несогласие с поведением духовника монастыря, тогда еще схиигумена Сергия.
Верхнепышминский городской суд в понедельник оштрафовал лишенного сана схимонаха Сергия (Романова) на 18 тысяч рублей в рамках административного дела по статье о "возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства". Сам обвиняемый на суд не явился.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Епархия лишила его права проповедовать, но клирик не послушался и продолжал в проповедях призывать паству выходить на улицы и протестовать, а тех, кто закрывает храмы, проклял. Из-за этого церковный суд лишил его сана. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей.
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
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Схиигумен Сергий (Николай Романов)Новости - Религия и мировоззрениеРоман СилантьевОбщество
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