Правозащитник сообщил об уходе 40 сторонников Сергия из монастыря

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Более 40 человек, включая монахинь, духовенство и мирян, уже покинули Среднеуральский женский монастырь из-за несогласия с действиями лишенного сана схимонаха Сергия (Романова), но большинство насельниц до сих пор остается в обители, сообщил РИА Новости директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора, религиовед Более 40 человек, включая монахинь, духовенство и мирян, уже покинули Среднеуральский женский монастырь из-за несогласия с действиями лишенного сана схимонаха Сергия (Романова), но большинство насельниц до сих пор остается в обители, сообщил РИА Новости директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора, религиовед Роман Силантьев со ссылкой на свои источники в монастыре.

"У меня есть данные о 14 ушедших монахинях. Епархия уточняет, что всего 38 человек, включая духовенство и тех, кто там был, уже покинули монастырь. Но, по моим данным, вышло еще больше людей, которые просто не учтены были и там находились, из скитов в том числе. И детей в значительной степени оттуда тоже могли эвакуировать", - сказал Силантьев.

Он отметил, что отсутствие силовых мер воздействия в отношении Романова, которого суд уже признал виновным и оштрафовал в рамках дела о возбуждении ненависти либо вражды, свидетельствует о том, что "тем самым все-таки дают шанс людям, более-менее адекватным, самостоятельно сделать выбор и оттуда уйти". "В какой-то момент там останутся только люди такого же психологического склада, как сам Романов", - заявил эксперт.

По его мнению, в Среднеуральском монастыре уже "действует полноценная секта". "Фильтруется информация, особенно разжигается ненависть в отношении настоятельницы игумении Варвары (Крыгиной), которую там демонизируют и шельмуют. Возвратившиеся оттуда об этом рассказывают. Всё как по учебникам. Единственное, печально, что все это происходит не где-то в джунглях в Южной Америке, а у нас в монастыре, в России", - добавил религиовед.

Настоятельница Среднеуральского монастыря игумения Варвара (Крыгина) в середине июня покинула обитель вместе с пятью монахинями, выразив таким образом несогласие с поведением духовника монастыря, тогда еще схиигумена Сергия.

Верхнепышминский городской суд в понедельник оштрафовал лишенного сана схимонаха Сергия (Романова) на 18 тысяч рублей в рамках административного дела по статье о "возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства". Сам обвиняемый на суд не явился.